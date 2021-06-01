Сыр в мышеловке? Станет ли бесплатным подключение газа от газопровода до границ участка

Проведение газа от основного газопровода до границ участка (то есть к забору) в России уже летом 2022 года станет бесплатным. Об этом 24 мая на пресс-подходе сообщил глава Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты внесли поправки в закон после весеннего обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию. Он выразил недовольство скоростью газификации регионов и поручил сделать бесплатным один из этапов подключения голубого топлива к домовладению. Amic.ru рассказывает, как именно будут работать новые правила и действительно ли они помогут удешевить подключение к газовой трубе.

Голубое топливо как роскошь

В апреле 2021 года президент Владимир Путин поручил "Газпрому" совместно с депутатами обеспечить регионы доступом к газу к 2030 году. При этом потребовал сделать подключение от газопровода до границ домовладений (то есть до заборов, – прим. редакции) бесплатным. Президент подчеркнул, что поправки нужно принять как можно оперативнее, потому что "темпы газификации страны недостаточно быстрые, в частности из-за дороговизны подключения к газовой трубе".

В Алтайском крае темпы газификации тоже весьма медленные и нуждаются в ускорении, подтвердили amic.ru в региональном Минстрое и в филиале "Газпрома". Первый газопровод в крае построили в 1995 году, и за 26 лет голубое топливо появилось всего у 13% населения (это менее 30 тысяч домов). Причина в том, что для жителей региона подключение к газу – роскошь.

Средняя стоимость проведения газа в дома в крае начинается от 200 тысяч рублей. В эту сумму входит: получение разрешения на врезку в трубу (у владельца трубопровода, а им может быть не только "Газпром", но и любое юрлицо); подведение трубы до границ домовладения; работы внутри участка (подведение труб непосредственно к дому и установка оборудования).

"Нужно достаточно серьёзно вложиться: внешние работы, внутренние, установка котла, проведение систем – это большие затраты для нашего населения, в частности для пенсионеров. Они точно в течение трёх лет должны не питаться, не одеваться, не лечиться и не платить по счетам, чтобы иметь возможность провести в дом газ", – рассказал amic.ru глава ОНФ Сергей Войтюк.

Чтобы хотя бы частично удешевить подключение к газу, правительство Алтайского края в 2021 году приняло ряд мер: малоимущим увеличили субсидии с 20 до 50 тысяч рублей, а многодетным семьям разрешили тратить на газификацию региональный материнский капитал (выплачивается на третьего и последующих детей в размере 57 603 рублей). Но и после этого очередь за газом в крае всё равно не выстроилась – субсидии не намного удешевили услугу подключения.

Проблема в том, что если люди не начнут подключаться, программа по газификации Алтайского края на 2021-2025 год может оказаться под угрозой срыва.

Губернатор Виктор Томенко в январе 2021 года подписал совместно с "Газпромом" новую программу по газификации региона на ближайшие пять лет (2021-2025). За этот период газораспределительная компания должна построить более 600 километров газопровода и обеспечить доступом к голубому топливу 21 населённый пункт в районах Алтайского края, а также города Рубцовск, Славгород и Яровое. На это компания потратит около 60 миллиардов рублей. Частично расходы покроет администрация региона (на газификацию ежегодно выделяют 400 миллионов рублей из бюджета).

При этом если люди не будут подключаться, у "Газпрома" не будет средств на строительство новых газовых сетей, и населённые пункты, которые несколько лет ждали газ, могут вообще его не дождаться, говорят газовщики. Они отмечают, что поправки от президента могут существенно удешевить подключение газа и это смотивирует население.

Бесплатно "от трубы до забора"

Поправки о бесплатном подключении жилых домов к газу "от трубопровода до забора" уже внесены на рассмотрение в Государственную Думу, сообщает официальный сайт правительства РФ.

Чтобы реализовать задуманное, депутаты утвердили единого оператора газификации – им станет "Газпром" и его дочерние компании. Кстати, в регионах, где нет филиала организации, определят своего регионального оператора. "Им станет самая крупная компания, которая оказывает услуги, связанные с подачей газа его потребителям и их обслуживанием", говорится в документе.

"Услуги населению по подключению к газу должны будут оказываться по принципу "одного окна", на основании комплексных договоров. В рамках этих договоров до границы участка подведение газа будет осуществляться без привлечения средств граждан", – сказал председатель Комитета ГД по энергетике Павел Завальный.



В поправках прописаны и источники финансирования бесплатного этапа подключения. Деньги на это газораспределительные организации смогут привлекать из инвестиционных надбавок, льготных кредитов, займов, а также федерального и региональных бюджетов. При этом законом подразумевается, что тарифы на подключение для населения не должны расти выше инфляции.



"Нашей компанией достигнуты договорённости с правительством Алтайского края об определении дополнительного источника финансирования на газификацию – надбавки к тарифу на транспортировку природного газа для промышленных предприятий. Такой механизм действует в десятках регионов страны, целевые средства направляются на строительство уличных распределительных сетей до границ участков домовладений без привлечения средств граждан", – объяснили amic.ru в региональном филиале "Газпрома".

В Министерстве строительства Алтайского края сообщили amic.ru, что механизм действий газораспределительных организаций по новым правилам разработают на федеральном уровне. Но регионы всё же смогут внести туда свои дополнения – в зависимости от текущего положения дел в сфере газификации. Какие именно дополнения предложит Алтайский край – пока неизвестно.

Спорная выгода

Между тем представители частных газовых компаний (непосредственно занимаются работами по подключению населения к голубому топливу, – прим. редакции), считают поправки в закон спорными и не видят в них большой выгоды ни для населения, ни тем более для газовых компаний.

"Теоретически стоимость газификации жилого дома подешевеет на сумму тарифа, который установлен газораспределительной организацией (это около 54 тысяч рублей). Плюсуем к этому льготы Алтайского края (50 тысяч субсидии на подключение), и скидка на проведение газа в общем счёте может составить около 100 тысяч рублей. Но за работы внутри участка человеку придётся платить – а на это всё равно потребуется не меньше 100-150 тысяч", – объяснил amic.ru технический директор "Сибгаз-эксплуатация" Геннадий Гилев. (Ещё раз напомним: сейчас стоимость подключения газа в крае варьируется от 200 до 300 тысяч рублей, – прим. редакции.)

Да и то – это идеальная схема, которая будет работать только в случае, если строительство газопроводов осуществляется за счёт бюджета, а у нас в крае в основном в это вкладываются частники.

"Если понимать буквально, то бесплатное подключение обеспечат только к трубам, построенным за счёт бюджета. Но у нас многие газопроводы сделаны на частные инвестиции – та же Солнечная поляна, Фирсова Слобода и другие посёлки обеспечены газом за счёт частных лиц. А им нужно окупить вложения. В этом случае очень сложно говорить о бесплатном подключении", – сказал amic.ru Геннадий Гилев.

Газовщики говорят, что реальным бесплатное подключение может стать, если все газопроводы отойдут в собственность газораспределительных организаций. Но по закону государство не может просто взять и отобрать трубы, построенные частным инвестором (иначе их называют "основные абоненты") и передать их в собственность тому же "Газпрому".

"Есть вероятность, что власти добьются того, что эти трубы признают бесхозными и поставят на баланс государства, но всё же по своей сути эти поправки больше похожи на сыр в мышеловке", – отметил Гилев.



К тому же дополнительно привлечённые средства покроют только затраты газовщиков на само подключение газа, а газовой компании ещё нужно будет искать деньги на зарплаты рабочим, поэтому им эти поправки совсем не выгодны.

"А ещё может появиться чувство несправедливости у тех людей, которые за подключение платили бешеные деньги, и они резонно могут требовать у правительства возместить им ту сумму, которую они отдавали за проведение газа от трубы до забора", – добавил Геннадий Гилев.

По мнению газовщиков, поправки вызывают больше вопросов, чем приносят пользу. Тем не менее, несмотря на все "дыры" и противоречия, законопроект уже планируется к принятию во втором чтении на пленарном заседании 1 июня. А нормативные акты для исполнения закона депутаты хотят определить до 1 ноября 2021 года. Это означает, что уже в 2022 году регионы приступят к газификации по новым правилам.