Бесплатная доставка или товар в подарок. В чём выгода от промокодов и где их найти

Чтобы сэкономить бюджет, многие покупатели следят за акциями в магазинах, собирают "наклейки" и пользуются бонусными картами. Есть ещё один способ делать покупки выгоднее – использовать промокоды, например, с сайта https://promokodus.com/.
Что такое промокод?
Многие известные бренды ведут сильную маркетинговую политику, для того чтобы привлечь как можно более обширный клиентский поток. Для этого они объявляют сезонные распродажи, выпускают клубные карты и так далее. Промокод – ещё один метод лояльных продаж. Это набор символов на латинице с добавлением цифр, который позволяет получить:
- существенную скидку – такие промокоды, в основном именные, часто предлагают своим подписчикам блогеры в социальных сетях;
- бесплатную доставку – это чаще всего относится к ресторанам, барам, онлайн-маркетам, а также магазинам одежды;
- возможность взять два товара по цене одного – даже если вам не нужна вторая вещь, вы можете найти человека, который заинтересован в покупке, использовать промокод и поделить стоимость пополам;
- пробное бесплатное занятие – языковые онлайн-школы, тренера личностного роста и коуч-сервисы с помощью промокода приглашают вас ознакомиться с их услугами бесплатно.
Купоны могут быть доступными для всех и уникальными – для новых посетителей. У некоторых промокодов срок действия ограничен: нужно следить за временем, чтобы не упустить выгоду.
Где найти нужный промокод?
Сайт Рromokodus.com сотрудничает со многими российскими и зарубежными предпринимателями. Практически весь крупный бизнес, предоставляющий услуги и товары, сконцентрирован именно на этом сервисе – IKEA, "Эльдорадо", "Литрес", "Яндекс.Карты", Ivi, Clarins и другие. На сайте есть удобная навигация по категориям товаров и услуг, расположенная в правой части страницы.
Как использовать промокод?
- Добавьте товар в "Корзину".
- Найдите поле "Промокод" и введите комбинацию.
- Ждите перерасчёта цены с учётом скидки.
Если цена осталась прежней, убедитесь, что промокод написан без ошибок. Также нужно проверить срок годности купона. Обратите внимание на условия: например, нужно учесть минимальную сумму заказа или количество вещей. Кроме того, на некоторые товары промокод может не действовать.
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