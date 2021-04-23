Правда ли, что россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая?

Новость о том, что в России хотят организовать ещё одни каникулы, как на Новый год, несколько дней обсуждали в интернете. В Минтруд поступило несколько заявок, в том числе из Госдумы и Роспотребнадзора, с предложением сделать выходными днями период с 1 по 10 мая. Как в итоге пройдут майские праздники и сколько дней мы будет отдыхать – в рубрике "Вопрос-ответ".
Президент России Владимир Путин сделал прекрасный подарок всем жителям страны. 22 апреля он поддержал идею главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными из-за пандемии коронавируса. Нерабочими днями глава страны объявил дни с 1 по 10 мая, сообщает ТАСС.
Как отметила руководитель Роспотребнад, разорванные майские праздники таят в себе риски — люди чаще будут вынуждены ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и уезжая за его пределы. Анна Попова добавила, что это решение сделает эпидемиологический прогноз более стабильным.
Изначально россияне должны были отдыхать с 1-го по 3-е число в связи с празднованием Дня труда и с 8 по 10 мая – в связи с Днём Победы.
"Если вы считаете, что это всё-таки необходимо – хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем", – сказал Путин во время совещания.
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