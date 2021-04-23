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Новости

Правда ли, что россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая?

, ИА "Амител"
Президент Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая включительно нерабочими
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Новость о том, что в России хотят организовать ещё одни каникулы, как на Новый год, несколько дней обсуждали в интернете. В Минтруд поступило несколько заявок, в том числе из Госдумы и Роспотребнадзора, с предложением сделать выходными днями период с 1 по 10 мая. Как в итоге пройдут майские праздники и сколько дней мы будет отдыхать – в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Как Россия отдыхает на майские праздники?

Президент России Владимир Путин сделал прекрасный подарок всем жителям страны. 22 апреля он поддержал идею главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными из-за пандемии коронавируса. Нерабочими днями глава страны объявил дни с 1 по 10 мая, сообщает ТАСС.

Как отметила руководитель Роспотребнад, разорванные майские праздники таят в себе риски — люди чаще будут вынуждены ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и уезжая за его пределы. Анна Попова добавила, что это решение сделает эпидемиологический прогноз более стабильным.

Изначально россияне должны были отдыхать с 1-го по 3-е число в связи с празднованием Дня труда и с 8 по 10 мая – в связи с Днём Победы.

2
Это точно? Документы уже подписаны?
Пока информационные агентства сообщают, что Владимир Путин дал устное согласие на вторые каникулы. "Известия" пишут, что глава государства должен подписать указ о продлении праздников в пятницу.

"Если вы считаете, что это всё-таки необходимо – хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем", – сказал Путин во время совещания.

3
Когда выходим на работу?
Первым рабочим днём после длинных весенних каникул станет 11 мая.
4
Может, и на День России продлим выходные?
Власти имеют право переносить выходные дни, чтобы сделать продолжительность выходных удобной для граждан. Но такие "подарки" требуют компенсации для бизнеса. Кроме того, это становится серьёзной нагрузкой для экономики.
Сейчас эти меры приняты для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Как дальше будет развиваться ситуация, покажет время.

 

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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