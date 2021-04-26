Территория улыбок: парк "Солнечный ветер" приглашает посетителей на праздничное открытие

Парк "Солнечный ветер" в минувшие выходные провёл технический запуск и 1 мая 2021 года приглашает посетителей на официальное, праздничное открытие. Гостей уже ждут 18 аттракционов – от детских и семейных до захватывающих экстремальных. Разные виды катания дают возможность выбрать наиболее подходящий вам или вашему ребёнку: по возрасту, степени интенсивности движения и внешнему оформлению.
В "Джунгли" на "Самолётах"
Операторы аттракционов прошли обучение и ждут первых посетителей. Узнать их на территории парка можно по фирменным жёлтым фартукам. Обращайтесь к ним по любым вопросам: они посоветуют аттракцион и расскажут о правилах катания на нём, подскажут, как пройти в кафе или в туалет, озвучат афишу мероприятий на ближайшие выходные.
"Ракушки", "Автодром", "Джунгли", "Самолёты" и другие аттракционы прошли ежегодные испытания: они проверены и готовы к катанию гостей. Но один из самых популярных аттракционов – "Весёлые горки" – посетители пока не увидят: его переносят, чтобы освободить место под новое развлечение. Представители парка его пока не называют – готовят сюрприз.
Клещ и вирус не пройдут
На территории провели энтомологическое обследование, которое показало, что клещей в парке нет. Противоковидные меры соблюдены: все операторы работают в масках, на каждом аттракционе размещены дезинфицирующие жидкости для обработки рук и поверхностей.
В парке оборудованы бесплатные тёплые туалеты с горячей водой. В холодную погоду в них работают обогреватели.
Традиция семейного отдыха
Парк "Солнечный ветер" распахнул свои двери для гостей в 1997 году. Тогда на его территории было всего три аттракциона: "Солнышко", "Колокольчик" и батут. Чуть позже появились горка "Ниагара", поезд "Поросята" и электромобили. В прошлом году "Солнечному ветру" исполнилось 25 лет, и аттракционов за это время стало в пять раз больше, как и возможностей радовать гостей. Руководители парка собрали несколько фактов о работе "Солнечного ветра":
- При подготовке к открытию с территории парка собирают и вывозят около 700 мешков мусора и листвы.
- Каждый год приходит около 300 тысяч посетителей – это 7,5 млн человек за весь период работы.
- За 25 лет операторами аттракционов отработали более 600 человек. Многие из них работают неизменно из года в год.
- За сезон в парке проходит около сотни мероприятий разного уровня и масштаба. Это и фестивали, и благотворительные акции, и программы, посвящённые календарным праздникам. За 25 лет в парке прошло около 2500 мероприятий.
- Более 100 кг цветного мела было потрачено за годы работы, чтобы маленькие гости могли рисовать на асфальте.
- Также было замечено не поддающееся подсчёту количество смеха, улыбок, радости и веселья.
Парк развлечений "Солнечный ветер"
Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 152в
Тел: +7 (3852) 77‒67‒68, +7 (3852) 25‒47‒17
Режим работы:
пн-пт: 12:00-20:00
сб-вс и праздники: 11:00-21:00
Комментарии
Очень неудобно то, что нельзя оплатить аттракционы деньгами, приходится покупать какую-то карту, куда закидывать деньги. Перестали по этой причине посещать данный парк.