Центробанк России повысил ключевую ставку на 0,5% – до 5% годовых. Сообщение об этом размещено на официальном сайте регулятора.
Повышение ставки произошло по итогам второго подряд заседания совета директоров ЦБ. Такой шаг объясняется повышенными темпами роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также устойчивым восстановлением спроса и смещением баланса рисков в сторону проинфляционных.
"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", – говорится в сообщении.
При этом сейчас темпы инфляции превышают прогноз ЦБ – в марте они составили 5,8% в годовом выражении при целевом уровне в 4%.
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