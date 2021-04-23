Кремль: речь о новом локдауне на майские праздники не идёт

Речь о новом локдауне во время майских праздников в России не идёт, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.
Напомним, 23 апреля президент РФ Владимир Путин поддержал идею Роспотребнадзора сделать дни между майскими праздниками нерабочими из-за пандемии коронавируса. Выходными днями он объявил период с 1 по 10 мая включительно.
"Нет, никакой речи о локдауне не идет", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможном закрытии общепита, музеев и кинотеатров с 1 по 10 мая.
Представитель Кремля добавил, что новые нерабочие дни в мае коснутся большей части чиновников, но не всех.
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