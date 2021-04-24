Доступная заграница и "морезаменители". Куда летят и едут жители Алтая вместо Турции

Денег не дождаться, цены на другие направления кусаются, остаётся только верить, что Турцию снова откроют. Так говорят барнаульские туристы, купившие путёвки в эту страну ещё до закрытия авиасообщения. Впрочем, некоторые упрямо пытаются уехать в Турцию, придумывая пути обхода. Куда летят и едут жители Алтайского края, выяснял amic.ru.

Крым дороже Турции

По распоряжению правительства России с 15 апреля по 1 июня закрыто авиасообщение с Турцией и Танзанией. Причина – ухудшение эпидемиологической обстановки по коронавирусу. И сейчас более пятисот тысяч российских путешественников, которые уже оплатили туры в эти страны, пытаются спасти свой пропадающий отпуск и деньги.

"У нас был оплачен десятидневный тур в пятизвёздочном турецком отеле. На двоих он обошёлся в 120 тысяч рублей. 7 апреля оплатили, а через пять дней узнали, что поездка отменяется. Предложили (туроператор, – прим. ред.) замену на Сочи. Но семидневный отдых в российской "пятёрке" с одними только завтраками обойдётся в итоге в 150 тысяч! И это не считая расходов на дополнительное питание", – возмущается жительница Барнаула Елена Чурсина.

Некоторые туристы после закрытия Турции выбрали как альтернативу отдых на российском побережье Чёрного моря. Из Барнаула сейчас попасть сюда гораздо проще после открытия прямых авиарейсов. Но на фоне высокого спроса там значительно выросли цены. И это нормальная реакция рынка, говорит директор агентства путешествий "ГЛЭМ-ТУР" Ольга Ришко.

"Спрос на Сочи, Крым и Анапу сейчас действительно высокий. Наши туристы могут улететь туда из Новосибирска. Плюс появился прямой рейс из Барнаула в Крым. Но отелей хорошего уровня эти регионы предложить на высокий сезон спроса июнь, июль, август не могут, так как всё уже продано. Нужно открыть выездное массовое направление, тогда упадут цены на внутреннем рынке и тогда все туристы, которые хотят отдохнуть, смогут это сделать, – отмечает директор агентства путешествий "ГЛЭМ-ТУР" Ольга Ришко.

Директор турфирмы "Алтайтурист" Наталья Гордеева отмечает, что стоимость путёвок в Сочи уже поднималась до "фактора Турции" – повышенный спрос спровоцировала программа туристического кешбэка.

"Кроме того, авиарейсы по России – удовольствие не из бюджетных, если покупать билеты не в период распродаж. Например, только перелёт из Барнаула в Сочи и обратно в июне будет стоить от 25 тысяч рублей. И это тоже влияет на итоговую цену тура", – объясняет Наталья Гордеева.

За год выросла стоимость электроэнергии, продуктов, логистики и прочих затрат. Плюс у бизнеса добавились расходы на обеспечение мер по санитарно-эпидемиологическим требованиям Роспотребнадзора. В итоге весной-2021 цены на отдых на курортах стали для туристов потрясением.

Но даже при таком подорожании, отмечают специалисты в области туриндустрии, в хороших отелях приморья мест на майские праздники уже нет. Но пока ещё можно рассмотреть более поздние даты.

Алтай и прочие "морезаменители"

Доплачивать за отпуск готовы не все. Поэтому кроме Чёрного моря спросом у жителей Алтайского края пользуются поездки по Сибири и Центральной России. Наиболее популярны Хакасия, Байкал, Алтай, Санкт-Петербург, Калининград, Казань и Кавказ. Также туроператоры предлагают (и весьма успешно) отдых в санаториях Белокурихи, Кисловодска, Пятигорска.

По мнению начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгения Дешевых, модными "морезаменителями" в 2021 году станут солёные озера Ярового, Завьяловского, Романовского районов.

Средства размещения повышенной комфортности в Алтайском крае уже полностью выкуплены или забронированы туристами на летний сезон, об этом несколько дней назад на пресс-конференции сообщила президент Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) Александра Томашевич. Найти номера в четырёхзвёздочных отелях уже практически невозможно. Забронирован и весь транспорт, который сдают в аренду.

Также пользуется спросом культурно-познавательный и экологический отдых в Горной Колывани, Чарышском и Курьинском районах.

Кстати, в Алтайском крае необоснованного роста цен на объектах туристической структуры не зафиксировано, подчеркнул 21 апреля руководитель профильного управления краевого правительства Евгений Дешевых.

Открыты Куба и Арабские Эмираты

Ольга Ришко отмечает, что часть клиентов согласились заменить Турцию другими заграничными направлениями, даже с доплатой. Многие выбирают Кубу. Уже в день закрытия Турции на курорт Варадеро (Куба) приземлился первый самолёт с путешественниками из России. Сейчас из Москвы в Варадеро планируется по семь рейсов в неделю. Стоимость недельного тура на даты после майских праздников стартует от 75 тыс. руб. на человека.

Есть у жителей Алтайского края возможность и желание отдохнуть на Кипре. Здесь отдых на те же даты и сроки обойдётся от 90 тыс. руб. на двоих.

Стали более доступными по ценам Объединённые Арабские Эмираты. На данный момент из Новосибирска летает три прямых рейса в Дубаи и Шарджу. Туристам предлагают богатый выбор отелей – от 2 до 7 звёзд. Причём цены в этом году тоже стали интереснее (от 90 тыс. руб. на двоих на семь ночей).

"После открытия "Уральскими авиалиниями" рейсов на Шарджу стоимость перелётов несколько снизились. Это хорошая альтернатива Турции на майские праздники. Есть клиенты, которые сделали выбор в пользу Мальдив. Если немного сдвинуться по датам с майских праздников, то уже начиная с 15 мая там можно найти неплохие варианты", – говорит Ольга Ришко.

Но при всём этом многообразии полноценную альтернативу Турции найти крайне сложно. Все вышеупомянутые направления обходятся гораздо дороже.

Египет всех спасёт

Оптимальной альтернативой Турции по соотношению цена-качество эксперты называют Каир. Россия и Египет уже договорились возобновить чартерное авиасообщение, но точная дата пока не известна. Ассоциация туроператоров России (АТОР) предполагает, что на майские праздники Египет всё ещё будет вне зоны доступа, а вот во второй половине мая его откроют.

Туроператор ANEX Tour уже сообщил о запуске собственной полётной программы в Каир из четырёх регионов России. В том числе вылеты будут осуществляться из Новосибирска, сообщают в АТОР. Для жителей Алтайского края это, безусловно, плюс.

"Появилось предложение группового трансфера из аэропорта на такие популярные курорты, как Шарм-эль-Шейх и Хургада. На египетское направление можно будет перебронировать туры, отменённые из-за ограничений авиасообщения с Турцией и Танзанией", – говорит Наталья Гордеева.

В ближайшее время отдых в Каире с вылетом из Новосибирска обойдётся чуть дороже 100 тысяч рублей на двоих за шесть ночей. В стоимость турпакета включён перелёт туда и обратно, групповой трансфер, проживание, питание.

Напомним, регулярные рейсы в Египет с вылетом из Москвы были доступны и ранее, но попасть туда можно было только через Каир, что не очень удобно.

Кстати, даже те туристы, кто уже успел поменять Турцию на другие направления, ещё могут выбрать Египет. Но в этом случае возможно им придётся возместить фактические затраты, понесённые компанией. Их размер определяют в каждом конкретном случае.

Ничего, кроме Турции

И всё же большая часть туристов из Алтайского края приняли решение дождаться открытия Турции, сдвинув отдых в этой солнечной стране на более поздние даты, отмечает Ольга Ришко.

"За счёт длительного купального сезона, который заканчивается в ноябре, каждый нашёл себе удобные даты", – говорит эксперт.

Часть туристов не собираются откладывать путешествие в Турцию, несмотря ни на какие запреты, прокладывая "обходные пути" через другие страны.

"У нас есть клиенты – семейная пара. Их дети живут в Европе, там у них родились внуки-близнецы, и в прошлом году они должны были все вместе встретиться в Турции. Из-за пандемии не удалось. Перенесли отдых на этот год и вот опять повторение сценария. Чтобы увидеть малышей, бабушка с дедушкой решили больше не ждать и лететь через Белоруссию", – рассказывает Наталья Гордеева.

А если я просто хочу вернуть деньги?

Возможность вернуть деньги за неиспользованный отпуск в Турции всё же есть. Правда, ждать придётся очень долго. Например, даже тем гражданам, которые приобретали путёвки в доковидный период (до 31 марта 2020 года), возврат в соответствии с постановлением правительства обещают сделать в срок до 31 декабря 2021 года.

Те же, кто купил туры в 2021 году, возможно, ждать придётся ещё дольше. Директор турфирмы "Плот" Александр Смирнов отмечает, что туроператоры сейчас находятся в сложном финансовом положении. Они ещё не рассчитались с долгами от перенесённых туров. Только появилась надежда отыграться, как отрасль накрыла новая волна проблем.

"У нас есть туристы, чей отпуск прервался раньше из-за закрытия границ с Турцией. Туроператор принял решение вывезти россиян раньше на три дня. Деньги за "недогулянный" отпуск им уже вернули. С возвратами денежных средств туристам, которые только планировали полететь на отдых, всё индивидуально", – говорит Смирнов.

Впрочем, Ростуризм разъясняет, что люди вправе требовать деньги за аннулированные туры в Турцию или Танзанию с вылетом после 1 июня 2021 года. Но, как поясняют представители отрасли в Алтайском крае, на данный момент никакого однозначного регламента по этому вопросу нет. Да, компании по закону "О защите прав потребителей" обязаны сделать это в течение десяти дней с момента требования. Иначе клиент вправе взыскать средства через суд. Но, возможно, правительство предусмотрит другой регламент возврата денег в 2021 году по аналогии с 2020-м.