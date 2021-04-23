СГК назвала дату отключения горячей воды по контуру малых котельных в Барнауле

Отключения горячей воды в Барнауле начнутся с 17 мая. Первыми без ресурса останутся жители посёлка Власиха, Научного городка и Коммунаров.
Согласно карте отключений, которую составила Сибирская генерирующая компания, работы на теплосетях будут проходить в следующем порядке:
- С 17 по 31 мая – для жителей пос. Власиха, Научного городка, а также пр. Коммунаров.
- С 24 мая по 7 июня – для жителей улиц Интернациональная, Радищева, Пушкина, Гоголя, Короленко, Аванесова, Змеиногорского тракта, пос. Центрального и др.
- С 31 мая по 14 июня – для жителей 11 многоквартирных и 3 частных домов, школы, медицинского учреждения и 2 административных зданий на улице 2-й Строительной, а также пос. Лесного.
- С 7 по 21 июня – для жителей улиц Чехова, Гоголя, Л. Толстого, Пушкина, Тяптина и др.
- С 14 по 28 июня – для 116 жителей 4 многоквартирных домов и административного здания по Павловскому тракту.
- С 21 июня по 5 июля – для 108 жителей многоквартирного дома по адресу улица Никитина, 28.
- С 28 июня по 12 июля – для 6 частных домов и школы-интерната на улице Санаторной в пос. Лесном.
Как отмечает пресс-служба организации, в городе СГК эксплуатирует 35 котельных, из которых только 20 подают горожанам горячую воду. График отключений согласован с администрацией Барнаула.
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