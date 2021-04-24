Барнаульцы вышли на митинг против аварийного жилья

Жители Барнаула 24 апреля вышли на митинг против аварийного жилья. На площади Свободы возле Мемориала жертвам политических репрессий собралось около 20 человек.
Люди недовольны состоянием жилья и требуют переселения. Некоторые дома признали аварийными еще 7-8 лет назад. В семье одного из участников митинга есть ребенок-инвалид и постоянно переезжать они не могут.
Горожане собирают подписи под коллективным обращением, которое они хотят направить Виктору Томенко, Михаилу Мишустину и главе СК РФ Александру Бастрыкину. В обращении жильцы аварийных домов просят провести проверку по факту бездействия должностных лиц, запросить все необходимые документы и материалы, а также выделить дополнительные деньги из бюджета на расселение аварийных домов.
Напомним, что по информации организации "Гражданский патруль", в Барнауле находится 224 многоквартирных дома, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Несмотря на это, расселять людей до сих пор некуда и им приходится проживать в зданиях, которые буквально рассыпаются.
Комментарии
Кто-то старается работать , купить жилье в ипотеку, кто-то пытается выжать его у государства... даже в СССР жилье давали работающим, а не бездельникам.
Верно. Надоели бездельники.
Судя по фото в аварийных домах остались пенсионеры. Это они бездельники?
24.04.2021 14:51
Гость
Если они там десятилетиями живут, то да, судя по состоянию дома.