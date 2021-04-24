Выставка техники и мастер-классы. В Барнауле отметили День пожарной охраны

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
30 апреля отмечается День пожарной охраны России. В Барнауле 24 апреля праздничные мероприятия прошли на площади Сахарова.
До начала праздника по улицам проехала колонна спецтехники. которую после можно было потрогать и даже посидеть внутри. На площади для детей устроили мастер-классы по оказанию первой помощи, фотосессию с пожарными машинами и выставку техники. Все желающие могли примерить форму пожарного и посмотреть, как она выглядела раньше.
В социальных сетях горожане, которые успели побывать на мероприятии, делятся своими эмоциями.
"Сходил с семьёй, дети были довольны. Спасибо организаторам", — написал барнаулец.
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