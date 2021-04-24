Алтайская вокалистка выступит на конкурсе "Новая звезда - 2021"

Алтайская вокалистка Ольга Шевченко примет участие в новом музыкальном конкурсе "Новая звезда — 2021". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Участница с детства занималась в музыкальной школе по классу фортепиано и пела в эстрадной студии. Ольга окончила эстрадно-джазовое отделение Алтайского краевого колледжа культуры и экономический факультет Алтайского государственного аграрного университета, участвовала в движении Российских студенческих отрядов. Девушка пишет стихи и музыку и планирует представить на проекте свою новую песню", — рассказали в региональном Минкультуры.
Участие в состязании примут певцы из 85 регионов России. Поддержать конкурсанта из своего региона зрители смогут при помощи СМС-голосования.
Эфиры проходят на телеканале "Звезда" еженедельно с 17 апреля. Финал конкурса состоится 13 и 14 июня.
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