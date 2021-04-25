В историческом центре Бийска произошёл крупный пожар

Очевидцы в сообществе "Инцидент Бийск" рассказали о пожаре в исторической части города. В ночь на 25 апреля загорелся торговый дом купца Хакина.
Судя по опубликованным видео, пожар начался изнутри, что вызвало у бийчан определённые подозрения.
"Могли бомжи туда залезть. Тогда вопрос к отделу культурно-исторического наследия и туризма: почему здание не законсервировано и доступ в него не закрыт. Но мог быть и поджог. Это такая система: памятник сгорает, его признают не подлежащим восстановлению и участок отдают под застройку", – предположил один из комментаторов.
Торговый дом купца Хакина – исторический объект в старом центре Бийска. Двухэтажное здание, построенное в 1900 году. Примечательно, что оно расположено напротив пассажа Андрея Фирсова, который ранее постигла та же участь.
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