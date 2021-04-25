Очевидцы: лес загорелся в пригороде Барнаула

Очевидцы в сообществе Barnaul22 рассказали о пожаре в районе "Фирсовой Слободы – 2". Один из подписчиков снял на видео столб дыма, который поднимается над лесом.
По словам автора ролика, он позвонил и сообщил о возгорании в МЧС. Местные жители также отмечают, что к месту пожара нет проезда для спецтехники.
В МЧС однако уточнили, что пожарные работают на месте. По предварительным данным, горит трава.
Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее сотрудники МЧС провели рейд на территории города Новоалтайска с целью предупреждения пожаров. Одного человека оштрафовали за сжигание травы в черте населённого пункта.
Как отметили пожарные, за полдня 16 апреля они потушили 27 пожаров.
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