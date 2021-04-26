С алтайского сельхозпредприятия похитили запчасти на 200 тысяч рублей

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю
В Алтайском крае полицейские раскрыли кражу комплектующих, предназначенных для изготовления удобрений. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. Инцидент произошёл в Тальменском районе. В полицию с заявлением о краже обратился замдиректора сельхозпредприятия.
Предварительно установлено, что злоумышленники вечером пробрались в складское помещение, отогнув металлические решётки, и похитили оттуда железные шары массой 76 килограммов, корпус от аттритора и электродвигатель.
Подозреваемых задержали. Ими оказались двое мужчин 28-ми и 20-летнего возраста. Они признались в совершении преступления и рассказали, что планировали сдать украденное на металлолом. Комплектующие вернули владельцу, ущерб оценили более чем в 200 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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