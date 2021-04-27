13 миллиардеров появилось в России во время пандемии

За год пандемии состояние всех участников рейтинга Forbes выросло на 207 миллиардов рублей, а в рейтинге богатейших бизнесменов России появилось 13 новых имён. В престижный список "ворвались" представители ретейла, финансов и новых технологий. Кто стал самым богатым, а кто потерял позиции, разбирался amic.ru.
Самые богатые
Богатейшим из новичков стал бывший замминистра связи России, экс-директор Yota Денис Свердлов. В 2015 году он создал стартап по производству электромобилей Arrival, а в марте 2021 года компания разместилась на службе автоматизированных котировок NASDAQ c капитализацией 13,6 млрд долларов. Денис Свердлов занял семнадцатое место в общем списке с состоянием 10,6 млрд долларов.
На втором месте среди новичков и на 38-м в общем рейтинге – президент компании по разработке программного обеспечения JetBrains Сергей Дмитриев. По данным Forbes, программное обеспечение JetBrains используют 10 миллионов программистов во всём мире. Состояние Дмитриева оценивается в 3,8 млрд долларов.
Также впервые в рейтинге на 48-й и 49-й позициях оказались совладельцы компании Fix Price Сергей Ломакин и Артём Хачатрян, состояние каждого оценивается в 3,4 млрд долларов.
В рейтинг 200 богатейших бизнесменов России попали совладельцы компании Merlion (онлайн-магазин "Ситилинк"): Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и Олег Карчев, владелец ИК "Регион" Сергей Судариков, создатель "1С" Борис Нуралиев и акционер "Яндекса" Владимир Иванов. Впервые в список Forbes вошла и Валентина Шнайдер (182-е место), её семья владеет сетью магазинов "Светофор".
Женская доля и укрепление позиций
Возглавил рейтинг Forbes основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов. Биржевые котировки акций компании за год выросли на 15% в долларовом эквиваленте, а его состояние оценивается в 29,1 млрд долларов. На втором месте прежний лидер списка, совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин с 27 млрд долларов. Третью строчку занял основной акционер международной сталелитейной компании НЛМК Владимир Лисин – 26,2 млрд долларов.
Самой богатой женщиной стала владелица онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, состояние которой выросло до 13 млрд долларов. Бизнесвумен занимает 13-е место.
Кстати, в 2015 году на 164-й строчке рейтинга самых богатых россиян, по мнению Forbs, был основатель и совладелец розничной торговой сети "Мария-Ра" Александр Ракшин. А основательница компании "Эвалар" Лариса Прокопьева попала в этом году в список первого рейтинга 20 self-made женщин России 2020 года, по версии Forbes.
Как считают миллиардеров?
Все детали методики оценки крупнейших состояний мира Forbes не раскрывает, но кое-что рассказывает.
- Чтобы оценить состояние предпринимателя, считают стоимость принадлежащих ему акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости и личного имущества.
- Все публичные компании оценивают по рыночной капитализации. Закрытые компании – на основании информации об объёмах продаж, прибыли, собственном капитале.
- В каждом новом списке цена компаний зафиксирована по состоянию на февраль-март текущего года. Возраст участников списка – на 15 апреля (чаще всего эта дата неизменна).
- Учитывая то, что российские предприниматели часто записывают акции своих компаний на близких родственников, Forbes приписывает все активы, которыми распоряжается семья предпринимателя, главе семейства. Если речь идёт о семейном бизнесе, все активы считаются на члена семьи с самым большим пакетом акций.
- В список включены только те, кто заработал основную часть своего капитала частным порядком, не являясь госслужащим.
- Кто считает? Считают сами журналисты по справкам, которые из года в год составляют на нужных людей. Такая картотека ведётся с 2004 года, когда открылась московская редакция журнала. За каждым журналистом, участвующим в подсчётах, закреплено несколько персон.
- Попасть в список могут только 200 счастливчиков – нижняя планка рейтинга – состояние 550 млн долларов. Если вы не нашли в списке кого-либо из известных предпринимателей, значит, Forbes оценивает его состояние менее чем в 550 млн долларов.
Комментарии
13 миллиардеров появилось в России во время пандемии
Потому что бизнес хорошо работал во время пандемии
Ну, понеслось))
Капитализм!? Мать его!
Ему плевать на горе и беды людей...
Капиталисты (буржуи) бесчеловечные люди...
Ура
Богатеем и это хорошо