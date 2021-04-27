Турцию закроют на жёсткий карантин из-за коронавируса

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о локдауне с 29 апреля по 17 мая. Причиной такого решения стала сложная эпидобстановка в стране, пишет РИА Новости.
"Чтобы после Рамадана мы смогли вернуться к нормальной жизни, нам нужно снизить число новых случаев до пяти тысяч в сутки. Иначе мы не сможем вернуться к туристической деятельности", – заявил глава государства в телеобращении.
По его словам, передвигаться между городами можно будет только по разрешению. Также будут закрыты все офисы и отели. Работать не прекратят только неотложные службы и производства, где процесс не может быть остановлен.
В апреле Россия приостановила полёты в Турцию из-за неблагополучной эпидобстановки в этой стране. Запрет действует с 15 апреля по 1 июня нынешнего года.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Турции выявили более 4,6 млн случаев COVID-19 и 38,7 тыс. смертей.
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