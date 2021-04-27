Жителей Алтайского края спрашивают, когда следует отключить отопление

Сибирская генерирующая компания (СГК) запустила опрос населения по поводу сроков отключения отопления. В нем могут принять участие, в том числе, жители Барнаула, Бийска и Рубцовска.
Участникам предлагают выбрать один из трёх вариантов: "отопление пора выключить, очень жарко", "отключать отопление рано, жар костей не ломит" или "мне всё равно, не вижу проблем". Пройти опрос можно по ссылке, выбрав город проживания.
Кроме того, можно подать заявку на отключение отопления в теплосетевое подразделение СГК.
Напомним, решение о завершении отопительного сезона власти принимают в том случае, если в течение пяти дней среднесуточные температуры воздуха на улице будут выше +8 градусов.
Жители многоквартирных домов могут отключать отопление на период потепления. А после того как жара спадёт и станет холодно, можно будет снова подключиться к ресурсу.
Для этого нужно обратиться в местное подразделение Сибирской генерирующей компании через специалистов управляющей компании. Они составят письменную заявку и приложат протокол либо решение совета дома о досрочном окончании отопительного сезона.
Барнаульцам направить заявления можно по адресу: 656023, Барнаул, пр. Космонавтов, 13. А также на электронную почту btsk@sibgenco.ru. Чтобы снова подключиться к теплоснабжению, придётся вновь писать заявку.
Комментарии
Где опрос???
Они умышленно убрали вариант, что отопление можно не отключать совсем, а просто снижать температуру теплоносителя? Чтобы отключить и потом сказать, вам было жарко, вы сами просили. Тем более, что ведь написали: "Жители многоквартирных домов могут отключать отопление на период потепления", то есть проблемы нет
27.04.2021 10:47
Наталья
https://repair.sibgenco.ru/barnaul/opros_o_zavershenii_otopitelnogo_sezona/
27.04.2021 10:52
гость
Ну и собрание собственников собирать - морока. Пока соберёшь собрание, лето наступит
одно знаю точно - чем больше народу тем меньше конструктива!!!