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"Поймали момент". Что за цех открыл завод "Стройберг" и почему это важно для всего Алтая

, ИА "Амител"
Застройщикам больше не придётся возить стройматериал из соседних регионов

Производство автоклавного газобетона открыли на барнаульском заводе "Стройберг" / Фото: amic.ru / Саша Соколов

Первое в крае производство автоклавного газобетона запустили в Барнауле 26 апреля. Теперь на заводе "Стройберг" будут изготавливать стройматериалы, которые раньше приходилось возить из Новосибирска. Для региона это настоящий прорыв и очередной шаг к развитию строительной отрасли, уверен директор "Стройберга" Михаил Дыров. Так считают и краевые власти: на торжественном открытии цеха побывал даже губернатор Алтайского края Виктор Томенко. О том, почему так важно иметь своё производство газобетона в регионе, как сложнейший цех сумели построить меньше чем за два года и куда будут продавать алтайские блоки – в материале amic.ru.

Успели за трендом

Новый цех на "Стройберге" старались запустить как можно быстрее, для того чтобы местным застройщикам больше не пришлось покупать блоки в соседних областях. Домов на Алтае возводят всё больше, и недостаток газобетона ощущается в крае уже несколько лет, подчеркнул глава регионального Минстроя Иван Гилев. И добавил: старейшее предприятие на Алтае удачно "поймало момент".

"Строительная отрасль сейчас является лидером в Алтайском крае по динамике роста. В прошлом году объём строительных работ составил 66 млрд рублей. Это на 12% больше по сравнению с 2019 годом. Отрасль показала хороший рост, даже несмотря на ковидные ограничения. А с газобетоном у нас ещё два-три года назад начались проблемы. Продукции не хватало. Приходилось возить из других регионов", – объяснил Иван Гилев.

С открытием нового цеха проблема решена. "Стройберг" сможет поставлять около 7 тысяч кубометров автоклавного газобетона в месяц, и далеко ездить за стройматериалами больше не придётся. Продукт будет не хуже, чем у соседей, выразил уверенность губернатор края Виктор Томенко.

"Это новые рабочие места и перспектива для нормальной жизни всего предприятия, по всей цепочке – от добычи сырья до производства продукции. Самое главное – наши строители получают отличный продукт и смогут использовать его при возведении жилья и объектов социальной инфраструктуры", – отметил глава региона.

"Поймать момент" было нелегко, объяснил директор "Стройберга" Михаил Дыров. Новый цех строили абсолютно с нуля, да ещё и в пандемию. Причём подобные производства планируются и запускаются годами, а барнаульский завод управился меньше чем за пару лет.

"Объём инвестиций в проект составил порядка 300 млн рублей. И вот сегодня мы видим прекрасное здание с самым современным оборудованием и отличным продуктом, который мы готовы предложить потребителю. Также мы создали 36 новых рабочих мест. Хотелось бы поблагодарить краевые власти за то, что разрешили продолжить строительство в пандемию. Благодаря усилиям строителей и наших партнёров удалось всё реализовать в кратчайшие сроки", – подчеркнул Дыров.

На предприятии уверены, что новый продукт точно будет пользоваться спросом, а все затраты рассчитывают окупить в ближайшие пять лет.

Зачем Алтаю газобетон?

Потребность в автоклавном газобетоне растёт по мере того, как меняются тренды в строительстве, объяснил директор "Стройберга". Сейчас малоэтажное строительство не менее популярно, чем возведение высоток. А газобетон нужен и там, и там.

"Сейчас все стараются максимально облегчить строительные конструкции. И газобетон – один из выходов. Поэтому мы и решили пойти по этому пути. Потенциально этот материал можно использовать на любом многоэтажном объекте как внутренний наполнитель. Кроме того, малоэтажное строительство набирает обороты. Это сейчас в тренде: многие задумываются о своём доме и начинают строиться", – объяснил Дыров.

По данным Минстроя, уже сейчас ИЖС занимает около 40% от объёма ввода жилья в Алтайском крае.

"Ещё один тренд – при строительстве всё чаще выбирают экологически чистые материалы. В нашем регионе до сих пор при возведении зданий широко используются шлакоблоки. Мы бы хотели заменить их газобетоном. Он не только экологичен, но ещё и намного теплее и надёжнее", – добавил Дыров.

Предприятие и без того поставляет популярные в строительной области материалы: силикатный кирпич, гиперпрессованный кирпич, щебень и известь. А теперь расширило свой ассортимент до 52 наименований продукции. И строительные компании могут найти здесь материалы под любой проект: хоть частный дом, хоть огромную высотку.

Зачем чужое, когда есть своё?

Газобетон – это фабричные блоки, которые изготавливают из извести, песка, цемента и алюминиевой пудры. А автоклав – это большая герметичная камера, в которой стройматериал "созревает" быстро и качественно. В этом главный плюс фабричного производства газобетона, отметил Дыров: материал изготавливают по одинаковым стандартам из качественного сырья, в отличие от "гаражного" производства, где качество может разниться от партии к партии.

Причём новый продукт на "Стройберге" изготавливают из компонентов, которые добывают здесь же, на Алтае. И все они относительно недорогие. Но открыть своё фабричное производство раньше не получалось: было необходимо дорогостоящее оборудование. Теперь оно есть: новый цех оснастили современной техникой фирмы Steinblock. 

"Раньше всё это застройщики были вынуждены везти из Новосибирска. А логистика в строительстве – очень большая проблема. Представьте, какие объёмы нужно доставить из соседнего региона. Теперь всё это есть у нас. По сути, ведь всё рядом – у нас есть свои карьеры песка и извести. Цемент тоже берём у алтайского производителя. Если себестоимость сырья никуда не денешь, то на логистике можно сэкономить и удачно соперничать с конкурентами. Да и качество нашего газобетона, поверьте, ничуть не хуже", – заметил директор "Стройберга".

Пока автоклавный газобетон марки "Стройберг" покупают только местные компании. Но предприятие уже ведёт переговоры с потенциальными покупателями из Омска, Томска и Новосибирска, отметил Дыров. Кроме того, алтайскими стройматериалами заинтересовались и в Казахстане. А потому на заводе уже сейчас думают о том, как в случае необходимости расширять производство.

Компания "Стройберг"
ул. Силикатная, 16
Телефоны: 8-800-775-2701
8 (3852) 502-766
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

27.04.2021 10:13
- гость -

Завод на 20 человек, гордость. А как Заринский завод Русская кожа? Все, деньги закончились такое же количество рабочих мест, достроить не могут -денег нема. По факту если это гордость, то я даже представить себе не в состоянии как глубоко мы опустились по сравнению с 1980 годом.

27.04.2021 10:20
Виктор

27.04.2021 10:13
- гость -

Зато тысячи людей будут жить в новеньких домах из барнаульского автоклавного газобетона и радоваться!

27.04.2021 10:28
тю!

Ну вообще-то это один из крупнейших производителей силикатного кирпича в СФО

27.04.2021 10:31
точный

а где ЗЯБ? Завод ячеистого газобетона..?. ну 36 новых рабочих мест это круто.

27.04.2021 10:42
уу

ты сам живи в доме из газобетона!

27.04.2021 10:48
гость

Я не соглашусь с гостем 10:13. Думаю 20 рабочих в 1980г и 20 рабочих 2021г - это разные вещи, надеюсь. Все-же технологии не стоят на месте и 20 чел сделают столько-же блоков как 60 чел в 1980г. Так должно быть и прибавочную стоимость они должны создавать бОльшую чем в 1980.

27.04.2021 11:44
- гость -

Это не завод, а цех. Кирпич там делают уже сто лет в обед, весь силикатный кирпич на стройках -- оттуда.

27.04.2021 12:08
- гость -

Ну-ну, попали они с моментом. 2 года возюкались....

27.04.2021 12:14
гость

Гляди ка талантами отца живет! Мафия бессмертна - стройгаз ЖЫФ?

27.04.2021 12:36
- гость -

20 рабочих мест.
А где ишшо 24 999 980 высоко-высокотехнологичных рабочих мест?

27.04.2021 12:53
- гость -

"Причём подобные производства планируются и запускаются годами" - сколько там в 20ые заводов в ДЕНЬ открывалось, 2, по моему? Мда.

27.04.2021 12:54
- гость -

Такие экскурсы для булгахтеров на действующие производства нужно устраивать почаще, это полезно, масса новых эмоций.

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