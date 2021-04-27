Чудом сохранившуюся мельницу XIX века обнаружили в Алтайском крае

Деревянную ветряную мельницу, датируемую XIX веком, обнаружили в Михайловском районе Алтайского края. Фотографиями находки поделился в своём Instagram архитектор Александр Деринг.
Вместе с краевой общественной организацией "Территория" он обследовал старинное здание. Отмечается, что мельница жива благодаря стараниям руководителя местного фермерского хозяйства. Общественники надеются, что объект удастся сохранить и дальше. "Дело остаётся за малым – подать документы в Алтайохранкультуру для постановки на охрану этот уникальный и сохранившийся объект культурного наследия России!" – отмечает Александр Деринг.
Комментарии
Такая же мельница и в Поспелихе еще стоит, без единого гвоздя построена, вроде 1823 датируется, если не ошибаюсь.