Госдума готовит закон о полной оплате больничного по уходу за маленькими детьми

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о подготовке нескольких социально значимых законопроектов, которые внесут на рассмотрение депутатов до майских праздников. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В их числе – инициатива по стопроцентной оплате больничного по уходу за детьми в возрасте до семи лет.
"Это в первую очередь коснётся матерей, имеющих небольшой стаж, и позволит поддержать молодые семьи с детьми-дошкольниками", – отметил Володин.
По его словам, парламент также планируют рассмотреть законопроекты об увеличении размера пособия женщинам, вставшим на медицинский учёт в ранние сроки беременности и ежемесячных выплатах семьям с детьми до 16 лет.
В каждом из случаев размер выплаты составит половину прожиточного минимума, а получать её будут семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Пособия хотят ввести с 1 июля 2021 года.
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