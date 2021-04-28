Барнаульцы жалуются на плачевное состояние памятника Шукшину

Фото: Лариса Максимова / vk.com/barneos22
Жительница Барнаула обратила внимание на ухудшающееся состояние памятника алтайскому писателю, актёру и режиссёру Василию Шукшину. Фотографии, подтверждающие её слова, она разместила в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
"Вот так плачевно выглядит памятник Василию Макаровичу Шукшину. И обратите внимание на табличку: объект культурного наследия регионального значения, охраняется государством", – рассказала горожанка. – Эти фото я сделала 3-4 недели назад, а вчера увидела, что и табличку какие-то вандалы оторвали. Как видно на фото, основание памятника деформировано, плиты перекошены, огромные щели".
Барнаульцы также отметили, что это одно из мест, где часто прогуливаются жильцы близлежащих домов.
Напомним, в январе местные жители выразили недовольство качеством работ по очистке снега рядом с памятником на улице Василия Шукшина. В частности горожан возмутило уничтожение нескольких кустарников.
Комментарии
Отношение к памятнику было видно исходя из подписи "Шукшин" на инициалы денег не хватило