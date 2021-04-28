Жительница Алтайского края угнала автомобиль приятеля, чтобы потрепать ему нервы

Новоалтайские полицейские оперативно задержали 25-летнюю угонщицу Mitsubishi Pajero. До этого к правоохранителям обратился мужчина и рассказал, что его "окрыленная спиртными напитками" знакомая угнала принадлежащий ему внедорожник.
Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД, горожанка впервые за долгое время встретилась со своим приятелем и, распивая спиртное, предложила ему показать, как нужно управлять автомобилем. Мужчина при этом не выпивал, а только угощал подругу.
"Не подозревая подвоха, он поменялся местами с приятельницей и провел инструктаж, рассказав как управлять данным транспортным средством. В результате, когда мужчина вышел из машины и хотел снова сесть за руль, женщина вдруг неожиданно завела транспортное средство и уехала в неизвестном направлении", — рассказали в полиции.
Девушку задержали на выезде из Новоалтайска. Известно, что у подозреваемой не было водительских прав, а угон она совершила, чтобы "потрепать нервы" своему приятелю.
В итоге полицейские завели уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством, угонщица находится под подпиской о невыезде. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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