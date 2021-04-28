Владимир Путин наградил руководителя главного ковидного госпиталя Алтайского края

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженного работника здравоохранения главному врачу барнаульской больницы № 5, на базе которой функционирует главный ковидный госпиталь края, Ирине Вильгельм.
Кроме того, звание заслуженного врача России присвоили заведующему отделением Алтайской краевой клинической больницы Владимиру Мартыненко.
Согласно тому же документу, медалью Луки Крымского награждены заведующий отделением барнаульской больницы № 5 Максим Бухтояров, врач Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн Арам Григорян, врач рубцовского филиала Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом Татьяна Каракчеева и медсестра Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн Людмила Князева, заведующая отделением барнаульской больницы № 5 Евгения Коростелева, санитарка Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн Оксана Кулакова, медсестра Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн Оксана Савенко, медсестра бийской больницы № 4 Гелена Серб, медсестра Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн Марина Сорокина и врач Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом Наталья Шульга.
Награда учреждена 19 июня 2020 года и выдаётся за самоотверженность при оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
Комментарии
Поздравляем, Ирина Александровна, заслуженная награда!!!
Поздравляем, коллеги!!!
Даже и не знали что есть такая награда, медаль Луки Крымского.
В РТП (5 горбольница) лечился от ковида в ноябре 2020 у доктора Журикова Никиты Алексеевича в пульманологии на 6 этаже и консультировала врач- эндокринолог Минькова. Оба врача настоящие профессионалы, вылечили меня хотя поражение легких было больше 50% (КТ3) + диабет. Врачи, медсестры и санитары работали самоотверженно , не жалея личного времени . Все они заслуживают поощрения и наград. Хотелось бы еще поблагодарить Бочкаревский завод, который бесплатно снабжал хорошей питьевой водой, она очень помогала при лечении. Всем огромное спасибо.