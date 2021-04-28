В Алтайском крае запретили посещать лес и разжигать костры

Особый противопожарный режим ввели в Алтайском крае с 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минприроды со ссылкой на соответствующее постановление, подписанное губернатором Виктором Томенко.
Во время действия этого режима людям запрещено посещать леса, использовать фейерверки и разводить костры. Также не разрешается использовать транспорт с неисправной выхлопной системой.
Кроме того, нельзя проводить пожароопасные работы в лесах, в зонах рек и озёр, в населённых пунктах и садоводствах, а также на особо охраняемых природных территориях, землях запаса и сельхозназначения.
Органам местного самоуправления поручили осуществить комплекс организационно-методических мероприятий, направленных на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами.
Комментарии
Это чтобы люди не увидели, сколько вырублено. И не удаляй комментарий, АмИК
Конечно нельзя . Сейчас " Алтайлес" ! выжгет все вырубки , списав под природные пожары , потом можно станет