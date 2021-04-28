Глава Центробанка посоветовала не покупать PlayStation 5 в кредит

Покупка игровой приставки PlayStation 5 – это плохой повод взять кредит, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время онлайн-урока для российских школьников. Запись выступления опубликована на YouTube.
Во время урока Набиуллина дала детям несколько советов по преодолению экономического кризиса, а также призвала не брать бездумно кредиты, особенно на те вещи, на которые можно и накопить.
"Например, покупка PS5, я думаю, плохой повод взять кредит", – сказала глава ЦБ.
По её словам, в идеале ежемесячные выплаты по кредитам не должны превышать 30% от дохода. Кроме того, не помешает иметь финансовую подушку безопасности, размер которой должен составлять примерно шесть месячных зарплат.
Релиз игровой консоли PlayStation 5 состоялся в ноябре 2020 года. Однако из-за жёсткого дефицита приставку по-прежнему крайне трудно купить у ретейлеров, в том числе и в кредит. Ожидается, что ситуация с поставками стабилизируется к лету, однако не исключено, что проблема затянется на более долгий срок.
Комментарии
Сначала эта мадам задавила проценты по депозитам, чтобы народ нищал, а теперь про кредиты на плэйстэйшаны размышляет.
Иногда не знаешь, где правда, а где вымысел...
Руководство Центробанка сообщило об ограничении кредитных предложений для граждан, разрешённых отечественным банкам и организациям. В частности, финансовым учреждениям запретят выдавать займы с целью приобретения игровых приставок и прочих аксессуаров, не являющихся предметами жизненной необходимости.
В Центробанке добавили, что все факты выдачи таких кредитов будут внимательно отслеживаться, а к банкам, осуществляющим транзакции, применяться меры финансового характера, вплоть до прекращения лицензии.
«Покупка PS5, я думаю, плохой повод взять кредит. На неё можно накопить, но даже сама целесообразность её приобретения оставляет вопросы. На PS5 нет игр, которые не идут на PS4. Консоли - это необоснованный оверпрайс. Я лично рекомендую стать нормальным пекабоярином и покупать игры на торрентах», - отметила председатель ЦБ
А мин.здравохранения посоветовала не болеть. А мин.труда больше зарабатывать. Умники.
28.04.2021 16:54
САДОВОД, брехня. не может такого быть.
При всём отсутствии у меня к ней какой-либо симпатии - она ведь тут правильно говорит. Если вы берёте кредиты на подобные побрякушки, то вам следует пересмотреть свои приоритеты и финансовые затраты.
> 28.04.2021 16:54
> САДОВОД
> Я лично рекомендую стать нормальным пекабоярином и покупать игры на торрентах», - отметила председатель ЦБ
А тут - тем более не поспоришь ))
Правильно говорит элька. Я вот сейчас на бензин коплю, надо к матушке на праздник съездить, огород вскопать .
А кто эту кралю к детям допустил?
Ну норм