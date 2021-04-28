Жителей Алтайского края предупреждают об угрозе подтопления

Подтопление прибрежных территорий в Ельцовском и Красногорском районах возможно в ближайшее время. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Это связано с возможным превышением опасных отметок уровня воды в реках Чумыш (рядом с селом Ельцовка) и Чапша (у села Красногорское). По оценкам специалистов, значительный подъём воды ожидается в течение двух суток. Населению рекомендовали подготовиться к приходу паводка.
Специалисты советуют заблаговременно изучить ближайшие возвышенные места и кратчайшие пути к ним, а также следить за информацией о паводке в СМИ и на информационных стендах.
В ведомстве отметили, что мониторинг паводковой обстановки ведётся в круглосуточном режиме. Представителей местных властей оперативно информируют об изменениях ситуации.
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