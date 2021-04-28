Объём инвестиций в первую алтайскую криолечебницу вырос до 1 млрд рублей

Объём инвестиций в проект криолечебницы "Гранд-Крио-Алтай" на площадке курорта "Белокуриха горная" в Алтайском крае вырос более чем на 60% – с 600 млн до 1 млрд. Сроки завершения строительства при этом сдвинули на год – на конец 2022 года.
Как напоминает пресс-служба правительства Алтайского края, возведение единственной в Сибири криолечебницы началось в июле 2020 года. Тогда стоимость проекта оценивалась в 600 млн рублей. На курорте построят банный и ресторанный комплексы, а также коттеджи в качестве апартаментов.
Общая площадь проекта составит 7 га, хотя ранее застроить планировали 5 тысяч квадратных метров. Главный корпус отеля с круглогодичной клиникой превентивной медицины рассчитан на 54 номера. На территории планируется также расположить коттеджи, ресторан на 150 мест, зоны отдыха.
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