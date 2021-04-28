Счетная палата Барнаула выявила нарушения на 8,5 млрд в бюджете за 2020 год

Барнаульская Счетная палата выявила бюджетные нарушения за 2020 год на 8,5 млрд рублей. Больше всего нареканий вызвало ведение бухгалтерского учета и отчетность.
Согласно отчету ведомства, опубликованном на сайте мэрии, всего специалисты проверили более 36,5 млрд рублей, включая отчет об исполнении городского бюджета за 2019 год. Большинство финансовых проблем выявили в работе бухгалтерий – 98,3% или 8,381 млрд рублей. Также выявлены нарушения на муниципальных закупках на 1,253 млрд рублей и при формировании и исполнении бюджета на 18,3 млн рублей. Большая часть недочетов приходится на сферу управления муниципальной собственностью – 54,2%. Еще 23,5% приходятся на работу с казной, 11,6% – на закупки, 10,7% – на бухучет.
При этом аудиторская проверка не выявила нецелевого или неэффективного использования денег. В результате двум сотрудникам проверенных организаций уменьшили премии, еще трех привлекли к дисциплинарной ответственности. Также два должностных лица получили административные штрафы на общую сумму в 25 тысяч рублей.
Комментарии
8.5 лярда , а аудит не заметил
При этом аудиторская проверка не выявила нецелевого или неэффективного использования денег.
Это не плюс Администрации, это минус счётной палате.