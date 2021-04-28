Россиянин взыскал с городских властей полмиллиона за яму на дороге

Мотоциклист из Оренбурга попал в дорожную яму и через суд взыскал с администрации города 500 тысяч рублей. Экспертиза подтвердила, что выбоина на проезжей части была больше предельного значения ГОСТ.
Как сообщает газета "Известия", в октябре 2020 года мужчина на своем Harley-Davidson попал в яму и повердил мотоцикл в районе улицы Казаковская. Чтобы получить компенсацию он обратился в суд, который назначил экспертизу и доказал нарушение.
В результате с ответчика, а именно управления строительства и дорожного хозяйства Оренбурга, взыскали почти 520 тысяч рублей, а также расходы по оценке ущерба, оплате услуг адвоката и госпошлины.
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