Российский космонавт назвал три препятствия для освоения Марса

Лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко назвал три препятствия для освоения Марса. По его словам, человечеству необходимо их решить до того, как пытаться покорить Красную планету.
Как пишет РИА Новости, Романенко указал на отсутствие уверенности возвращения людей на Землю, огромную задержку связи и научную неосведомлённость о том, что произойдёт с организмом человека после того, как он покинет радиационный пояс родной планеты.
Также космонавт подчеркнул, что любой пилотируемый космический аппарат должен иметь постоянную связь с Центром управления полётом. По его словам, пока неясно, как корректировать параметры полёта при задержках связи. Ответить на этот вопрос помогут аппараты, находящиеся сейчас на Марсе.
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