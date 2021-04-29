90 культурных площадок Алтайского края будут работать в "Ночь музеев" в 2021 году

90 культурных площадок будут работать во время "Ночи музеев" в 2021 году. Оргкомитет акции в Алтайском крае утвердил сводную программу мероприятий, которые пройдут 22 мая.
Как сообщает пресс-служба Минкультуры региона, свои двери распахнут 33 культурные площадки в Барнауле и 57 – в других городах и районах края.
В 2021 году "Ночь музеев" пройдёт под общим девизом "Больше чем музей...". Акция посвящена сразу девяти памятным датам и событиям: Международному дню музеев, Году науки и технологий в России, 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, 200-летию со дня рождения Фёдора Достоевского, 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, 60-летию полёта в космос Юрия Гагарина и Германа Титова, 80-летию со дня рождения актёра театра и кино Валерия Золотухина, второму этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ и Году десятилетия детства.
Также впервые в акции примут участие музеи истории образования имени Павла Костенкова АГПУ, анатомии животных АГАУ и клуб-музей коллекционеров.
Комментарии
Кто-нибудь знает судьбу Музея 56 гвардейской дивизии на Молодёжной? Как его посетить? Там проходят какие-то мероприятия ко Дню Победы и другим памятным датам? Он участвует в музейной ночи?