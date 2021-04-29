Алтайские педагоги обсуждают внезапную смерть учителя сельской школы

В сообществе алтайских учителей обсуждают скоропостижную смерть 57-летней учительницы МКОУ "Озерская СОШ" Тальменского района. По одной из версий, педагог скончалась после разговора с директором об увеличении нагрузки.
Женщина умерла 23 апреля. Некоторые из её коллег считают, что причиной мог стать именно разговор с директором, после которого якобы несколько педагогов уволились из-за того, что им придётся работать дольше обычного.
Директор школы рассказала "Банкфаксу", что разговор об увеличении нагрузки действительно был, но даже с учётом этого у женщины не набиралась нагрузка на полную ставку.
"Учитель отвела уроки, пришла спокойно домой, дома ещё с ребятами была в Сети в 19:30. Сидели с мужем на диване спокойно. У неё просто оторвался тромб. Кто это такое мог вообще придумать", – сказала руководитель учреждения.
Комментарии
Все!! С учениками и с учителями не разговаривайте!!!
Да вообще ни с кем не разговаривайте...
я занудничаю, но почему фотки берутся из не российских источников???
из Российских авторское право нужно соблюсти...
а ихнии? ну кто из ихних читает Амител? хотя....
Школы закрыть!
Никто не застрахован от внезапной смерти!
Ага, родители довели больные на голову
да, с фото прям беда здесь
Учитель английского или русского языка? Фото на какую тему?
Может она с мужем или с детьми поговорила. Деревня -сплетница, как всегда
у меня не преподавала, но знал я ее очень хорошо. Царствие небесное. Хороший человек