Дорогу к Старому мосту ремонтируют в Барнауле

В Барнауле начали ремонтировать проезжую часть на улице Парфенова от Старого моста до улицы Воровского. Работы идут в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
"Эта дорога является единственным подъездным путем к мосту, капитальный ремонт которого планируется завершить в конце года <…> На сегодня рабочие проводят фрезерование асфальтобетонного покрытия и готовят дорогу к установке новых бордюров", — сообщили в мэрии.
Там добавили, что по нацпроекту в краевой столице работы ведутся еще на трех участках: специалисты реконструируют мосты через Власиху по улице Мамонтова и через Барнаулку по улице Челюскинцев, а также чинят дорогу по Северному Власихинскому проезду.
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