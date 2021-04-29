Алтайские пожарные рассказали историю о спасении пенсионерки из горящего дома

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю рассказали историю о пожарных из Ребрихи, которые рискнули собой, чтобы спасти человека. Инцидент произошёл ещё 24 апреля, но стало известно о нём только сейчас.
Утром в райцентре загорелся частный дом. К моменту прибытия пожарных из окон шёл густой дым, а ситуация осложнялась тем, что внутри находился газовый баллон. В этот момент, помимо основного экипажа во главе с командиром отделения Дмитрием Щербановским, на личном автомобиле подъехал и командир отделения Максим Щербановский.
Очевидцы рассказали спасателям, что внутри дома находится пожилая женщина. Дмитрий через окно влез в горящий дом, нашёл пенсионерку и на себе донёс её до окна, а Максим вытащил обоих из огня.
"Это просто моя работа. Я уверен, что на моём месте любой из моих коллег, товарищей по службе, поступил бы точно так же", – прокомментировал свой поступок Дмитрий.
Ранее сообщалось, что водителя автомобиля скорой помощи Николая Вострикова и дежурную бригаду наградили почётной грамотой за спасение семьи с детьми при пожаре в Рубцовске. Медики возвращались с вызова, услышали треск шифера и поспешили на помощь людям.
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