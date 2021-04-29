Штабы Навального распускают по всей России

Сторонник Алексея Навального Леонид Волков объявил о роспуске сети региональных штабов. Все они станут "самостоятельными политическими организациями".
"Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация – только "эксперты" из Следственного комитета будут решать, это другая организация или та же самая, и тут уж не надо быть экспертом, чтобы предугадать, что они решат. Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального", – сказал Волков.
По его словам, дальнейшая деятельность штабов повлечёт уголовные наказания для тех, кто в них работает и тех, кто им помогает.
Напомним, ранее прокуратура Москвы потребовала признать штабы Навального, Фонд Борьбы с Коррупцией* и Фонд защиты прав граждан* экстремистскими организациями.
* Признаны в РФ иноагентами.
Комментарии
Воруйте братья! Теперь вам никто не помешает.
У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в Истории мы тьму примеров слышим,
Но мы Истории не пишем;
А вот о том как в Баснях говорят.
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«Ах, я чем виноват?» — «Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать»
Какой кошмар! Что же теперь будет?..
Макрон, Геля, Бидон! Скорей на помощь!!!
29.04.2021 15:42
Мимопроходящий
Воруйте братья! Теперь вам никто не помешает.
А раньше кто мешал?))) Кучка бездельников, которые кидали в друг-друга яйца, обливались зеленкой, травили друг-друга... тратили на свои личные нужды средства фонда и т.д....???))) Снимали видео без докозательств и собирали бабло на просмотрах?
Уточните про кого вы говорите?)))
у казнокрадов сегодня праздник?
Нет у товарища харизмы. Вспомните, кто добился лучшего результата из оппозиции - Лебедь (когда Ельцин во втором туре выиграл у Зюганова), во многом потому что Лебедь его поддержал. Да он не был таким "говоруном" как Навальный, до объяснить все мог так , что все все понимали. Женщины от него вообще были в восторге. Чего только стоит его фотография с сигарой)))) А этот "гламурный подонок" только у шизойдных миллениалов и находит понимание.))))