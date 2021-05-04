Собака бывает кусачей. Алтайские зоозащитники о том, как бороться с бродячими псами

19 апреля в Рубцовске стая бродячих собак напала на пятилетнего ребенка в городском парке. В Бийске пес набросился на школьника на территории школы №1. А в Барнауле у школы № 126 бродячая свора из 10 собак постоянно пугает детей и взрослых. На агрессивные стаи жалуются жители со всего Алтайского края. И если раньше службы отлова ликвидировали бродячих собак, то теперь закон запрещает убийства животных. Результат: стай становится все больше, нападения происходят все чаще. Как бороться с бродячими собаками, откуда они берутся и можно ли искоренить это явление, разбирался amic.ru.

"В сумке — всегда собачий корм"

Бийчанка Ирина Карпова всегда носит в сумке собачью еду — на случай, если по пути на работу или обратно ей попадется стая бродячих собак. Это подкуп, чтобы не укусили. Женщина — учитель и трудится в одной из бийских школ в частном секторе. На территории учебного заведения, а так же вокруг него, постоянно бегают безнадзорные псы, которые порой нападают на людей.

"Мы все очень сильно устали от этих собак. Их всегда было много в заречной части города, в частном секторе. Местные постоянно выкидывают щенков, они вырастают и плодятся. И собак жалко, и жить тут невозможно — они и на детей, и на взрослых рычат, кидаются. И никто ничего с ними не делает", — жалуется корреспонденту amic.ru Ирина.

Жительница Барнаула Елена рассказывает, что из-за бродячих псов, поселившихся в районе остановки Мастерские на Павловском тракте, была вынуждена по очереди с бабушкой отпрашиваться с работы, чтобы встречать дочь со школы: "Там стая поселилась — штук 8-10 крупных собак. Порой мимо взрослый не мог спокойно пройти — облаивали. Дочка как-то в слезах звонит, оказалось собака на нее кинулась. Спасибо, мужчина мимо шел, отпугнул. С тех пор отпрашивались с работы и встречали ребенка. Хорошо, сейчас стая ушла куда-то".

Агрессивные стаи встречаются в районе проспекта Космонавтов, на Южном, на Потоке и в других районах города.

"Мы уже не раз убегали и отбивались от таких стаек — из пяти, из десяти особей, — рассказывает Ольга, сама владелица собаки. — Нам приходится защищать своих животных, которых стало сложно выгуливать, но страшно и за себя — если они могут напасть на зверя, то человека укусить им раз плюнуть. А вдруг на их пути попадется ребенок и чем-то им помешает? Страшно представить, что может произойти".

СМИ сообщают о фактах нападений животных на детей. Следственный комитет и прокуратура объявляют о проведении проверок, порой о возбуждении уголовных дел. Но проблема бродячих псов никак не решается.

Узаконенное бродяжничество

В Барнауле отловом собак занимается единственный официально зарегистрированный приют "Ласка". Именно с ними заключила контракт на отлов бродячих животных администрация Барнаула. С 2020 "Ласка" должна отлавливать, кастрировать и возвращать псов в изначальное место обитания (то есть обратно во дворы, откуда их и забрали) — так гласит закон РФ "Об ответственном обращении с животными" .

Стерилизованных собак помечают клеймом и желтой биркой. Это означает, что особь не может принести потомство. Авторы этого законопроекта уверены, что с помощью такого гуманного метода в течении трех-пяти лет бродячих стай на улицах городов не станет: они не смогут плодиться.

Ст.18 498-го закона РФ "Об ответственном обращении с животными" от 27.12.2018 года: стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека;

В приюте "Ласка" с законотворцами согласны. Здесь утверждают, что основное пополнение армии бездомышей происходит из-за жестокости людей — тех, кто выкидывает бывших питомцев на улицы: "Мы считаем, что бороться надо не с бродячими собаками, а с причинами их появления. А это можно сделать поголовной стопроцентной стерилизацией всех уличных животных. На данный момент мы кастрировали большое количество собак, но пока люди не перестанут их выбрасывать, численность бродячих животных не уменьшится", — говорит Софья Куликова в интервью на радио "Эхо Москвы в Барнауле".

Впрочем, отловить бродячую стаю для стерилизации тоже не просто, объясняет Куликова: приюту не хватает транспорта, специальных ловушек и успокоительных препаратов для животных. Заявки на отлов приходят одновременно с разных концов города, а ресурсов недостаточно. По словам Софьи Куликовой, в среднем государство выделяет на одну собаку 300-500 рублей. И этих денег недостаточно. Ведь животное нужно отловить, кастрировать (стерилизовать), приобрести медикаменты, корм. Приют выживает за счет пожертвований, но они поступают неравномерно, говорит Куликова. Поэтому волонтеры не могут закупить современное оборудование для отлова в нужном объеме.

Кроме того, стаи тоже не ждут, когда волонтеры освободятся и приедут за ними. Они мигрируют по городу. И за время, пока окажется в приюте, успеет наплодить десятки щенков.

Но несмотря на все эти сложности, в "Ласке" уверены, что со временем стерилизация (кастрация) устранит проблему бродячих стай.

А вот общественники с этим не согласны категорически. Они считают, что закон, разрешив выпускать животных обратно на улицы, только спровоцировал безответственное поведение горожан.

"Людей приучают к тому, что бездомная собака на улице — это нормально. Но это ведь противоречит ответственному обращению с животными. Никто не контролирует собаку сна улице, не следит за её передвижением, поведением и здоровьем, никто не убирает за ней, не обрабатывает ее от паразитов и не вакцинирует. Как людям доносить, что выбрасывать и отпускать гулять без присмотра домашних животных плохо, если государство занимается тем же", — возмущается администратор группы "Потеряшки22" (сообщество для поиска пропавших питомцев и переустройства беспризорных) Ирина Сабаева.

Когда жалость — зло

Проблему усугубляют и безответственные жители частного сектора, которые отпускают своих питомцев на самовыгул. Со временем собаки отвыкают жить дома и остаются на улице. В "Ласке" говорят, что зачастую именно эти псы сбиваются в стаи и нападают на людей.

К слову, самовыгул в России вне закона (согласно 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными" от 27.12.2018 года). Владелец собаки, которая бегает без присмотра, должен платить штраф. Сумма небольшая — от 200 до 4000 рублей, поэтому сильного эффекта на нарушителей наказание не оказывает. Более того, любители отправить собаку на вольную прогулку часто мешают службам отлова делать свою работу.

"У нас бывает: нам звонят, просят забрать животное с улицы, мол, кидается, не дает проходу. Ловцы приезжают, а собачка убегает домой. Забрать ее у хозяина мы не можем — незаконно. Сам владелец добровольно не отдает. На следующий день мы приезжаем к нему с участковым — а хозяин уже отпустил пса снова и говорит, что собаки у него вообще нет. В итоге ни наказать не получается, ни животное изъять", — подтвердила наличие проблемы директор приюта "Ласка" Софья Куликова.

Еще одна проблема: сердобольные тетушки, которые обожают подкармливать беспризорных животных. Со временем собаки "прикармливаются" к одному месту и начинают агрессивно охранять свою территорию, говорят зоозащитники. Поэтому чтобы сократить количество злых собачьих стай в жилом секторе, они настоятельно рекомендуют перестать их кормить. "Нужно как-то донести до кормильцев, что они способствуют увеличению бездомных животных в городе. Если бы не было в городе огромной искусственно созданной "кастрюлечниками" (так грубо называют кормильцев — прим.автора) кормовой базы, думаю, количество стай реально бы уменьшилось", — объясняет зоозащитник Ирина Сабаева.

Стрелять нельзя приютить

После каждого нападения собак, в социальных сетях люди уже всерьез обсуждают, что пора возвращать массовый отстрел всех безнадзорных животных. А кто-то уже и сам готов хвататься за оружие или отраву, несмотря на запрет и грозящее наказание. В "Ласке" уверены: эти методы не помогут сократить число "беспризорников". Тем более, что, по словам Софьи Куликовой, самых злых псов после отлова оставляют в приюте.

"У нас есть кинологи, которые проводят тестирование всех собак. Если пес неуправляем, его не выпускают и помещают в вольер. Оставляем мы и тех животных, которых можно воспитать и переустроить в семью. В место обитания возвращаем только тех особей, которые не проявляют немотивированной агрессии, но и не поддаются дрессировке, соответственно, в домашних условиях они не приживутся", — добавила директор приюта.

Куликова считает, что в большей степени люди сами провоцируют псов: "Любая собака начнет рычать, если вы полезете к ее еде или попробуете зажать ее в угол, так что скорее всего те, на кого кидались, вели себя как-то вызывающе".

Волонтеры говорят — кастрация лишает собак половой и немотивированной агрессии. Но общественники возражают: стерилизация — не гарант того, что пес станет ласковым.

"Кастрация не лишает собак агрессии, это заблуждение: они защищают территорию, на которой едят и спят, проявляют игровую агрессию (они считают добычей любых чужаков). Немало пишут сообщений, что стая изодрала кошку, сородича, чье-то потерянное или самовыгульное животное. И человек вполне может стать мишенью, если рядом некому будет помочь", — говорит Ирина Сабаева.

На сегодняшний день в Барнауле есть "Ласка" и несколько частных приютов для животных. Их явно недостаточно — мест не хватает. В других городах и селах Алтайского края ситуация еще хуже — в основном безнадзорным питомцам помогают энтузиасты, которые организуют передержки на 20-30 особей. Директор барнаульского зоопарка считает, что именно нехватка приютов привела к проблеме.

"Как в любом деле, даже в благотворительности нужна конкуренция. Чем больше у нас в регионе будет приютов, тем меньше животных будет на улицах. Они будут бороться за право забрать собак и кошек себе", — сказал в интервью радио "Эхо Москвы в Барнауле" Сергей Писарев.

Он отметил, что государство в одиночку не прокормит всех нуждающихся, а потому бездомным животным могли бы помочь богатые меценаты — бизнесмены, селебрити. . "Было бы идеальным, если бы всех бездомных собак забирали приюты и содержали у себя до переустройства или конца жизни", считает Сергей Писарев.

Поможет не закон, а человечность

Законотворцы и зоозащитники предлагают несколько гуманных способов борьбы с бродячими собаками в городах.

Первое. Чипизация. Госдума предложила законопроект об обязательном чипировании домашних животных. Это поможет найти и наказать хозяев, которые "наигравшись" выкидывают питомцев на улицу или выпускают на самовыгул. Однако, по мнению Сергея Писарева никакой закон не будет работать, пока у людей нет культуры содержания питомцев, а в городах для этого не создано комфортной инфраструктуры.

"Если мы напишем закон о вреде курения — люди курить не бросят. Почему в Израиле нет собак бездомных совсем? Потому что всех собак забирают домой, стерилизуют по необходимости. А в центре Тель-Авива — огромный парк для выгула! Так что пока мы не изменим сознание, ничего у нас не получится. И ни один закон не решит вопрос", — уверен директор зоопарка.

Второе. Популяризация кастрации. В "Ласке" уверены: стерилизацию нужно пропагандировать. Возможно, на государственном уровне удешевить эту процедуру в клиниках, чтобы позволить ее могли все владельцы животных.

"Люди продолжают разводить дворняг. У нас по пять звонков в день — собачка родила, заберите щенят, не разобрали. Отказываем, потом их в коробочке находим. Поэтому стерилизация очень нужна, чтобы сократить количество невостребованного потомства", — подчеркивает Софья Куликова.

Третье. Безвозвратный отлов. Общественники настаивают на том, что нельзя возвращать на улицы отловленных животных. Они предлагают изменить действующее законодательство и вернуть безвозвратное содержание всех пойманных собак в приютах.

"В идеале, нужно открыть в городах муниципальные приюты, но здесь уже возникнет проблема с финансированием таких организаций", — отметила Ирина Сабаева.

Только совокупное использование этих способов поможет решить проблему. Но дело это не быстрое. А потому пока людям приходится изобретать собственные способы защиты от бродячих собак: носить с собой еду для них или отпугиватели. И надеяться, что в это раз свора пробежит мимо.

Номера телефонов служб отлова в городах Алтайского края:

- Барнаул: 37-16-20 (с 8:00 до 17:00 часов) или по тел. 57-35-57 (ежедневно с 9:00 до 18:00 часов);

- Бийск: 8 (3854) 40-51-88, 40-51-46;

- Заринск: т. 4-32-54, 4-53-87.