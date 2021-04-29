Большинство депутатов краевого парламента (47 – за, 10 – против) поддержали ежегодный отчёт губернатора Виктора Томенко, с которым он выступил 29 апреля. Однако почти все голоса в свою поддержку глава региона получил от единороссов и примкнувшим к ним эсерам. Две другие фракции (КПРФ и ЛДПР) раскритиковали работу кабмина, отказавшись поддержать работу правительства за 2020 год. Что не понравилось депутатам в отчёте Виктора Томенко и как сам губернатор ответил на критику – в обзоре amic.ru.

Больше власти парламенту

Единственной фракцией, чьё итоговое решение – поддерживать или нет губернатора – оставалось до последнего неизвестным, были справороссы. Лидер эсеров Александр Молотов и покритиковал работу кабмина, и обратил внимание на позитивные изменения, которые произошли в крае за последний год. К положительным он отнёс рост доходов и расходов краевого бюджета, увеличение инвестиций в экономику. Кроме того, по словам депутата, регион не так болезненно преодолел последствия ковида, как другие территории страны.

Но в то же время Молотов отметил, что медицина давала сбой, цены стремительно росли на всё, продолжалась оптимизация на селе. Особо Молотов подчеркнул, что краевые власти "завернули" в 2020 году целый ряд законодательных инициатив СР, мотивируя это нехваткой денег в бюджете. Но по факту в конце года в казне оказалось неизрасходованных 5 млрд рублей.

Депутат также напомнил, что население в крае продолжало сокращаться, люди и бизнес не стали жить лучше, эффективность расходования средств далека от идеала, указал и на проблему с кадрами.

Также Молотов посетовал, что глава региона вынужден решать не стратегические, а текущие задачи. Справоросс выступил за усиление самостоятельности регионального парламента, а также за разделение должностей губернатора и председателя краевого правительства.

Среди одной из главных проблем региона Александр Молотов назвал коррупцию, задавшись вопросом: "Власти знают, что творится в подведомственных им органах, или нет?" В итоге парламентарий заметил, что фракция СР отчёт губернатора поддержит "в надежде на то, что совместная и конструктивная работа поможет улучшить жизнь жителей края".

"Что за отношение к истории, Виктор Петрович?"

Лидер коммунистов Мария Прусакова была настроена более критично. В первую очередь Прусакова обратила внимание на проблемы сельских жителей, указав, что во время пандемии проблемы ФАПов и районных больниц вышли на первый план.

При этом коммунистка всё же признала, что "Виктору Петровичу пришлось решать проблемы, накопленные годами", не забыв напомнить, что создавали их однопартийцы Томенко по "Единой России".

"Ещё одна беда для села – мусорная реформа. Мы надеялись, что вы заступитесь за селян", – подчеркнула лидер алтайских коммунистов. Среди наболевших вопросов Мария Прусакова также указала сокращение населения Алтайского края и "беспрецедентный уровень коррупции". По мнению лидера фракции, всё это даёт основания говорить о том, что регион вскоре окажется в системном кризисе.

Нашлось место в спиче Прусаковой и для почти личных обид. "Досталось" губернатору за запрет провести памятные акции в день рождения Владимира Ленина – 22 апреля: "Я могу вас ещё понять, Виктор Петрович, по запрету 1 мая, но 22-е число? Что это за отношение к истории? Или, может, тут отсутствие политической воли?"

В итоге Прусакова заявила, что коммунисты будут голосовать против отчёта губернатора и не могут разделить оптимизм президента, наградившего недавно Томенко медалью за вклад в развитие региона.

"Давайте бить в набат"

Лидер фракции ЛДПР Владимир Семёнов подчеркнул, что при подготовке к отчёту губернатора понял: он мог бы использовать своё выступление одно- или двухлетней давности, лишь заменив цифры на более актуальные. Настолько принципиально в крае ничего не поменялось.

Руководитель либерал-демократов подчеркнул: "Власть нашу партию слышит, идёт на диалог и чаще стала поддерживать инициативы ЛДПР ещё на этапах разработки законопроектов. Также виден очевидный прогресс в некоторых сферах – например, низкий долг и возможность наконец-то привлекать "длинные деньги" на инфраструктурные проекты".

Вместе с тем Семёнов отметил, что в регионе сохраняются всё те же проблемы – отток населения, низкие зарплаты, рост безработицы, рост цен, жильё для детей-сирот и т.д. Также лидер либерал-демократов усомнился в реальности официальных показателей инфляции в крае.

Кроме того, глава фракции ЛДПР указал, что в регионе всё никак не могут принять стратегию социально-экономического развития. В то же время Владимир Семёнов добавил, что пока не видит оснований для того, чтобы эта программа в итоге дала шанс "перешагнуть черту, когда мы сможем конкурировать с другими субъектами".

Неэффективной лидер алтайской ЛДПР счёл и работу регионального Минздрава, напомнив, что в октябре и ноябре 2020 года рост смертности в Алтайском крае был одним из самых высоких в России.

Лидер фракции ЛДПР подчеркнул, что для его партии главный критерий – "это человек, который хочет и готов жить на своей земле".

"Если люди приезжают – значит власть работает хорошо, если уезжают – значит плохо. Тенденция миграционного оттока в крае остаётся прежней, значит нам не удалось переломить ситуацию". Семёнов даже сравнил такое положение с баскетбольным матчем, где одна из команд выигрывает четверть за четвертью с минимальным перевесом.

В этой связи депутат АКЗС призвал краевые власти "бить в набат" с тем, чтобы краю помогали на федеральном уровне. В итоге Владимир Семёнов заявил, что ЛДПР не может поддержать постановление об отчёте губернатора.

Неразделимый алтайский тандем

А вот выступление лидера "Единой России" в АКЗС Сергея Приба получилось весьма комплиментарным. Он заметил, что Алтайскому краю удалось выдержать удар пандемии. Кроме того, по его словам, в регионе налицо создание благоприятных условий для инвесторов и притока федеральных денег.

Приб подчеркнул, что в крае реализуются масштабные проекты – расширение четырёх полос Чуйского тракта до Бийска, газификация с общим объёмом средств в 60 млрд рублей. Всё это, считает лидер фракции, доказывает эффективность работы правительства.

По мнению единоросса, среди главных краевых проблем – кадровый вопрос, а также отток медперсонала. Тем не менее Сергей Приб отметил: "Правительство и Заксобрание – неразделимый тандем, мы вместе двигаемся в одном направлении". В итоге "Единая Россия" по традиции поддержала отчёт главы региона.

"Самолет с полным баком"

Виктор Томенко депутатов выслушал внимательно и поблагодарил тех, кто голосовал "за", но в обширную дискуссию ввязываться не стал. Хотя на критику ответил. В частности подчеркнул, что Стратегия-2035, которую всё не могут принять, не является для региона настолько ключевым документом, как это представляют себе парламентарии: "Это не столбовая дорога, а лишь основные принципы и приоритеты в нашей работе, и дело тут не в конкретных цифрах".

Согласился губернатор и с тем, что одной из острых проблем в регионе остаётся коррупция. А вот насчёт того, что отток населения негативно характеризует власть, поспорил. "Это лишь один из показателей, на основании которого нельзя судить о работе в целом. Всё равно, если бы о самолёте судили только по тому, заполнены у него баки горючим или нет", – использовал образное сравнение Томенко.

В итоге работу губернатора в 2020 году поддержали 47 депутатов, а 10 выступили против. Почти также голоса разделились и год назад: "за" был 51 человек, против – 11.