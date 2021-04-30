Эксперт рассказала, как ускорить смартфон

Специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева рассказала, какими методами можно ускорить смартфон, пишет ИА "Прайм".
По её словам, быстрой работе смартфона мешают приложения, установленные в огромном количестве, многие из которых вдобавок ещё и работают в фоновом режиме. В этом случае достаточно сократить их количество и отключить автосинхронизацию.
А вот если смартфоном пользуются уже лет пять, то никакие ухищрения, в том числе обновление операционной системы, ему не помогут. Напротив, от этого может существенно пострадать автономность. Так что в этом случае поможет только смена устройства.
При выборе нового телефона Ильичева советует обращать внимание на объём оперативной памяти. Важно, чтобы её было не меньше 4 гигабайт. В противном случае пользователя ждут подлагивания интерфейса и в целом девайс окажется неторопливым.
Комментарии
Иксперд...
пользователя ждут подлагивания интерфейса
Таких экспертов трудно вычистить из подошвы- нужна хорошая щепочка и чтобы рядом с лужей. А то пахнет...