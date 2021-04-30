Каменские депутаты требуют проверить траты на содержание бывших и.о. главы района

Депутаты Каменского районного собрания обратились к руководству СК по Алтайскому краю и в прокуратуру. Они просят проверить, законно ли бывшая и.о. главы района Евгения Гордиенко и её преемник Сергей Умяров назначили себе зарплаты полноценных руководителей муниципалитетов.
Депутаты предполагают, что из бюджета на эти цели неправомерно потратили почти 0,5 млн рублей.
Из текстов обращений в ведомства следует, что с мая по ноябрь 2020 года в районе отсутствовал избранный глава. Полномочия на протяжении длительного времени исполняла Евгения Гордиенко, которая ненадолго уступила место Сергею Умярову.
"Депутаты указывают, что, в соответствии с приказом Минфина, по подразделу 0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ, муниципального образования" в их случае могут быть отражены только бюджетные расходы на содержание постоянного главы", – пишет "Банкфакс".
В то же время по данному подразделу было потрачено 496,8 тысячи рублей. По мнению народных избранников, причина кроется в распоряжениях администрации, подписанных Гордеевой и Умяровым. В документах они устанавливают себе ежемесячное вознаграждение и ряд надбавок.
Напомним, что приговор Фёдору Найдену вынесли в ноябре 2019 года. Главу района осудили по статье "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности". После этого в муниципалитете начался период "безвластия".
Комментарии
Молодцы депутаты.
Хорошая работа - сам себе зарплату назначаешь...