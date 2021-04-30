Число случаев коронавируса в мире превысило 150 миллионов

Число случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии достигло 150 миллионов. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, который ведёт статистику на основе сведений международных организаций, а также федеральных и местных властей.
Больше всего заразившихся выявили в США (32,2 миллиона человек), Индии (18,7 миллиона) и Бразилии (14,5 миллиона).
За весь период в мире скончались 3,1 миллиона пациентов с коронавирусом. Выздоровели 87,5 млн человек.
В России с начала пандемии зафиксировали более 4,7 миллиона случаев коронавируса, свыше 109 тысяч пациентов скончались. В мировом антирейтинге страна занимает шестую строчку.
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