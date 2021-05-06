Бей в кость. Что за турнир по боксу пройдёт в Барнауле и кто из звёзд на него приедет

Чемпионат России по боксу среди юниоров (17-18 лет) 6 мая начнётся в Барнауле и продлится восемь дней. На турнир приедут несколько сотен спортсменов и тренеров более чем из 50 регионов страны. Также на Алтай прилетят десять знаменитых боксёров – олимпийских чемпионов. Таких крупных соревнований по боксу в истории Алтайского края не было 40 лет. Рассказываем, почему нельзя пропустить чемпионат, как на него можно будет попасть и кто из звёзд бокса приедет на Алтай.
Что за турнир?
Чемпионат среди юниоров (17-18 лет). Это второй по значимости турнир по боксу в России.
Кто приедет?
320 спортсменов и около 300 тренеров из 53 регионов страны. Спортсмены будут выступать в десяти весовых категориях. Каждому участнику для победы в своей категории нужно будет выиграть пять боёв. На Алтай приедут лучшие из лучших молодых российских боксёров.
Где смотреть бои?
Все соревнования пройдут в "Титов-Арене". Вход на арену во время турнира будет бесплатным. Организаторы чемпионата готовят болельщикам много сюрпризов: световые шоу, выступление рок-групп, а 8 мая – бесплатную полевую кухню. Те зрители, кто не попадёт на турнир, смогут посмотреть все бои по кабельному каналу "Бокс-ТВ". Открытие турнира состоится 6 мая в 17:00. Участие в нём примет и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
А кто из звёзд бокса приедет в Барнаул?
Организаторы держат в тайне всех топовых гостей мероприятия. Известно, что на церемонии открытия 6 мая будет присутствовать Денис Лебедев – чемпион мира и Европы. Также ожидается визит нашего земляка, олимпийского чемпиона Алексея Тищенко и победителя Олимпиады в Рио Фазлиддина Гаибназарова (Узбекистан).
Когда ещё такой турнир был в истории города?
В 1979 году. Тогда на Алтае проходил всесоюзный турнир среди спортивных сообществ: "Спартак", "Динамо", ЦСКА и так далее. Турнир проводили во Дворце спорта и зрелищ в течение нескольких дней. Все трибуны арены – а они вмещают около четырёх тысяч человек – были заполнены полностью.
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