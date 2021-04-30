Змеиногорский тракт встал в пробки перед майскими "каникулами" из-за ремонта асфальта

Автомобили встали в огромную пробку на Змеиногорском тракте в Барнауле в пятницу, 30 апреля, из-за ремонта асфальта. Именно по этой транспортной артерии накануне десятидневных майских "каникул", объявленных президентом Владимиром Путиным, многие барнаульцы пытаются покинуть город. Однако дорожники, судя по фото в соцсетях, в час пик решили избавиться от ям на Змеиногорском тракте.
К слову, с утра весь Барнаул стоит в десятибалльных пробках. На автовокзале краевой столицы небывалый ажиотаж. Люди покидают город: на отдых или в деревню к родственникам.
Что касается Змеиногорского тракта, то автомобилистам нужно привыкать к пробкам. Летом 2021-го транспортную артерию – от Аванесова до Южного тракта – ждёт капитальный ремонт. На него по федеральной программе "Безопасные качественные автомобильные дороги" выделено десятки миллионов рублей. После реконструкции вдоль тракта появится самая длинная в Барнауле велодорожка.
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