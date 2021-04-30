Десятибалльные пробки сковали Барнаул

Огромные пробки сковали Барнаул вечером 30 апреля. По оценке сервиса "Яндекс.Пробки", в последний рабочий день перед майскими выходными заторы достигли 10 баллов из 10.
По оценке сервиса, ситуация улучшится только к 20:00. На 17:00 серьёзные пробки образовались на улице Челюскинцев, проспектах Красноармейском, Ленина, Строителей. Движение замедленно и на проспекте Калинина.
Также проблемы возникли на объездной дороге через Кутузова, шоссе Ленточный Бор и на Змеиногорском тракте. В том числе пробка образовалась и на улице Весенней, которая ведёт в объезд города через Борзовую Заимку.
Комментарии
Зимой такое было. Но ничего, прорвались!