Больше 230 человек в Алтайском крае пострадали от укусов клещей за неделю

За прошедшую неделю в Алтайском крае от укусов клещей пострадали 239 человек. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора.
"С начала сезона активности клещей (05.04.2021 г.) в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратилось более 419 человек (2020 г. – 1852), из них 183 ребёнка до 14 лет (2020 г. – 723)", – сказано в сообщении.
У троих взрослых жителей Барнаула есть признаки заражения сибирским клещевым тифом. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом не зарегистрировано.
По прогнозам специалистов Роспотребнадзора, пик активности клещей прогнозируется в мае. Опасность пострадать от присасывания клеща сохранится в течение всего тёплого времени года.
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