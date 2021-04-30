Алтайский предприниматель требует признать "Бирюзовую Катунь" банкротом

Алтайский предприниматель Андрей Манохин намерен направить в Арбитражный суд заявление с требованием признать АО "ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" банкротом. Об этом сообщает "Интерфакс".
По данным агентства, Манохин является совладельцем одной из компаний-резидентов "Бирюзовой Катуни" – туркомплекса "Красный камень". Между предпринимателем и ОЭЗ существуют "взаимные финансовые обязательства по вступившим в законную силу решениям суда".
Причины, по которым бизнесмен собирается обращаться в суд, не раскрываются.
Ранее начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых признал, что ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" продолжает испытывать финансовые трудности. Причём данное обстоятельство не связано с экономическими последствиями пандемии и вынужденным простоем.
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