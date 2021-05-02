Христос Воскресе! Как барнаульцы встретили Светлую Пасху

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Православные верующие в ночь с 1 на 2 мая отметили Светлую Пасху. Сотни горожан посетили праздничные богослужения, которые прошли во всех храмах Барнаула. В этом году они прошли с коронавирусными ограничениями, но не такими строгими, как в прошлом году. В церкви в этом году находится было можно, но требовалось соблюдать дистанцию (которую на самом деле мало кто соблюдал) и находиться в маске. Служба с участием митрополита барнаульского и алтайского Сергия прошла в храме Дмитрия Ростовского. Фотокорреспондент amic.ru заглянула на праздничное богослужение.
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