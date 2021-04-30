В краевом Минстрое отказались подписывать договор с ООО "ЭКО-Утилизация"

ООО "ЭКО-Утилизация" должно было стать Новым регоператором по обращению с ТКО по Барнаульской зоне и начать работу со 2 июня. Однако в краевом Минстрое приняли решение об отказе в заключении соглашения с компанией.
"В установленный срок этой организацией не были предоставлены документы, необходимые для подписания Соглашения, в связи с чем, в соответствии с действующим законодательством, Министерством предложение о заключении Соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО в Барнаульской зоне было направлено ООО "ЭКОСОЮЗ" - предложение которого по результатам оценки и сопоставления заявок содержит лучшие условия <...>", — рассказали в пресс-службе министерства.
ООО "ЭКОСОЮЗ" уже приступило к подготовительным работам. Полномочия компании будут переданы 2 июня.
В Барнаульскую зону входят Барнаул, Новоалтайск, Калманский, Косихинский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тальменский, Троицкий районы и ЗАТО Сибирский.
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