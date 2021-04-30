Алтайский край попал в список регионов, где возможен срыв нацпроекта "Образование"

Алтайский край попал в число регионов, в которых есть риск срыва реализации нацпроекта "Образование". Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Полный список состоит из 15 регионов, среди которых: Астраханская область, Дагестан, Тверская область, Алтайский край, Курганская область, Костромская, Новосибирская, Воронежская области, Удмуртская Республика, Еврейская автономная область, Севастополь, Чувашская Республика, Рязанская область, Ленинградская область, Республика Коми.
В региональном Минобрнауки обещают исправить ситуацию к 15 мая.
"По вопросам закупок в рамках национального проекта "Образование" нужно пояснить, что согласование инфраструктурных листов Министерства просвещения было в конце марта. Буквально за 2-3 недели Министерством образования и науки Алтайского края подготовлена необходимая конкурсная документация, техзадание, собраны коммерческие предложения. На согласовании уже почти 50% закупок, до 15 мая будет объявлено 100%. Соответственно, в июне заключим контракты и ожидаем поставки к 1 сентября. Мы в полной мере реализуем свои обязательства и в установленные законом сроки. Никаких рисков по реализации нацпроекта в Алтайском крае нет и не было", – разъяснил Максим Костенко.
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