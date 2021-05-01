Шестой после Шойгу. Экс-губернатору Алтайского края вручили редкую награду

Фото: Антон Федотов / altairegion22.ru
Виктор Томенко вручил орден "За заслуги перед Алтайским краем" I степени Александру Сурикову. Глава региона отметил большой личный вклад бывшего губернатора в социально-экономическое развитие края.
Церемония прошла 30 апреля в здании регионального правительства. Как сообщает пресс-служба властей региона, бывший губернатор стал одним из 42 жителей региона, которым в этот день вручили награду.
Отметим, что I степень – высшая. До этого обладателями такого ордена были только пять человек: конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников, ветеран Великой отечественной войны Алексей Скурлатов, министр обороны России Сергей Шойгу, специалист в области торакальной хирургии Яков Шойхет и экс-президент РЖД Владимир Якунин.
Лицам, удостоенным ордена I степени, выплачиваются единовременное денежное вознаграждение в размере 25 МРОТ. Это почти 320 тысяч рублей.
Александр Суриков занимал пост губернатора Алтайского края с 1996 по 2004 год. В 2006 году был назначен послом России в Белоруссии, работал в этой должности до 24 августа 2018 года. В 2020 году вошёл в состав рабочей группы общественных советников градоначальника и стал её координатором. 15 августа 2020 года отпраздновал 80-летие.
Комментарии
Иосиф Виссарионович
Пипец, в каком то своем мире живут, все что то празднуют, награждают друг дружку за что-то. А народу только лапша на уши. Параллельная реальность.
1.05.2021 13:39
- гость -
Да если бы!
За развал Алтайского края ещё и награждаюит.
Через столько лет награда нашла героя.
Т-фу, блин..