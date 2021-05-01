30 апреля в Набережных Челнах состоялась игра первенства ПФЛ в зоне Урал-Приволжье: "Камаз" на своём поле принимал "Динамо" из Барнаула. Несмотря на то, что встречались команды из верхней части турнирной таблицы, матч закончился разгромной победой хозяев – 5:0, пишет "Алтайский спорт".
Уже к четвёртой минуте барнаульцы уступали с разницей в два мяча: дебютные атаки хозяев результативно завершили Виталий Жиронкин и Роман Янушковский. Во втором тайме клуб из Набережных Челнов также владел инициативой на поле и продолжил терзать алтайскую оборону. В итоге динамовцам не помогли даже вратарские подвиги Богдана Карюкина: хозяева ещё три раза праздновали взятие ворот.
После этого матча "Динамо" опустилось в таблице на седьмую строчку, а татарстанцы, наоборот, – возглавили первенство после сенсационной неудачи ФК "Новосибирск" в Ижевске.
Следующую игру подопечные Александра Суровцева проведут в Барнауле: 7 мая в 17:00 примут на домашнем стадионе "Челябинск".
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Уточните, пожалуйста, 6-го или 7-го играют с Челябинском?